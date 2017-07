Louis-Philippe Dumoulin en piste à ICAR ce weekend

Quatrième épreuve de la série NASCAR Pinty’s au Circuit ICAR – « Ecko Unlimited 75 »

L’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare souhaite étoffer son palmarès ce samedi 8 juillet sur le circuit routier ICAR (Mirabel, Québec).

Depuis 2011, seuls deux pilotes québécois ont franchi la ligne d’arrivée cinq fois dans le top-5, dont Louis-Philippe Dumoulin qui est monté deux fois sur le podium (2013 et 2014).

Ce dernier a prouvé sa ténacité et son expertise à plusieurs reprises en piste et il affirme avec conviction que le but premier pour atteindre le championnat est la constance dans les performances tout au long de la saison.

Le tracé du circuit ICAR sera différent cette année, l’événement se déroulera sur une seule journée et le départ de la course sera donné en soirée (19h). C’est un nouveau défi qui attend les pilotes qui devront manœuvrer pendant 75 tours sur une piste plus courte pour le plaisir des amateurs. Ils auront l’occasion de voir la performance des pilotes sur l’ensemble de la ligne de course.

« L’année 2016 était une saison embryonnaire au niveau de la préparation des voitures pour Dumoulin Compétition. Cette année nous percevons la synergie qui s’est installée entre les équipiers. ICAR est une piste que j’apprécie », partage le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare.

Pilote expérimenté lors des épreuves d’endurance, une course en soirée ne fait pas de différence pour Louis-Philippe Dumoulin. « Nous avons accompli des performances intéressantes par le passé. Le tracé est différent cette année, nous ne prenons rien pour acquis et nous nous présentons pour la victoire. »

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

Signez le bolide de votre choix et et venez vous défouler avec nous! La course contre le cancer a commencé le 31 mai dernier. Faites partie du peloton de tête et venez apposer votre signature sur les bolides de Jean-François (#04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA) et Louis-Philippe Dumoulin (#47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare) ce week-end au Circuit ICAR (8 juillet), une équipe sera sur place pour vous accueillir.

• Horaire du week-end au http://hometracks.nascar.com/racedayschedule/nps-icar-7817-schedule

• La course sera télédiffusée sur les ondes de TSN le samedi 15 juillet à midi ainsi que sur RDS le dimanche 23 juillet à 14h00.

source: Dumoulin Compétition