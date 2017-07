Kubica : 80 à 90% de chance de faire mon retour en F1

Le Polonais est un peu plus confiant

Renault F1 devrait offrir d’ici peu un 2e test en Formule 1 à Robert Kubica, afin de confirmer si le Polonais peut revenir dans la catégorie reine.

L’équipe français n’a pas confirmé ni démenti cette information mais l’ancien pilote BMW Sauber et Lotus se dit bien plus prêt à faire son retour qu’il y a encore peu de temps.

« Il y a quelques mois, j’estimais ma chance de pouvoir revenir en Formule 1 à 10%, 20% au maximum. Quand on me demande maintenant d’évaluer cette chance, en restant très réaliste et en ayant les pieds sur terre, je réponds 80 à 90%, » lance Kubica.

« J’ai vraiment été choqué par mon test de la Lotus. Mais en bien. Parce que toutes les sensations sont revenues instantanément. »

« C’est comme si j’avais quitté la Formule 1 six semaines, pas six ans. C’est ce que j’ai dit après mon test et c’est vraiment ce que je pense. »

« Maintenant je ne sais pas ce qui va se passer. Mes limites, celles que je pensais être mes limites, se sont évaporées en trois tours. Il faudrait d’autres tests pour confirmer, pour prendre un vrai rythme. »

Reste à voir si ce 2e test va se confirmer mais Cyril Abiteboul semble avoir déjà écarté la possibilité de voir Kubica, en tant que titulaire, dans la RS18 de l’an prochain.

source: http://nextgen-auto.com