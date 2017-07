Hamilton pas satisfait par la décision de la FIA ?

Ca se pourrait bien…

Lewis Hamilton ne s’est pas encore officiellement exprimé sur la décision de la FIA de ne pas imposer davantage de sanctions sportives à Sebastian Vettel, après la double collision de Bakou.

Mais le Britannique a indirectement fait savoir quelle était sa pensée en « likant » l’un des posts de ses fans sur ses réseaux sociaux.

Tillykeeper_zackfan, un membre du réseau Instagram, écrit ainsi :

« J’ai perdu tout mon respect pour la FIA, la Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel après cette décision. Ce message signifie que vous pouvez clairement faire ce, que vous voulez en piste, rentrer dans un autre pilote. Mais si vous sucez (sic) et présentez des excuses, vous vous en tirerez ! »

« Si ça avait été Lewis, il aurait été banni (pour une course), pris une amende et perdu ses points. La FIA est une bande de gens à l’avis biaisé envers Ferrari, elle l’a toujours été et elle le sera toujours. »

source: http://nextgen-auto.com