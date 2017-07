WRC – Hyundai a signé le meilleur résultat de son histoire en WRC

Une sixième victoire avec un doublé en Pologne

Hyundai Motorsport s’adjuge sa troisième victoire de la saison 2017 grâce au doublé de Thierry Neuville et Hayden Paddon, le premier de l’équipe depuis le Rallye d’Allemagne 2014.

Dani Sordo termine l’épreuve à la quatrième position, participant au meilleur résultat historique de Hyundai Motorsport. La victoire de Thierry Neuville est la sixième en WRC pour la marque depuis 2014 et le septième double podium de l’équipe.

Marque de la performance des Hyundai i20 Coupé WRC en Pologne, les douze meilleurs temps sur les vingt-deux spéciales de l’itinéraire deviennent le nouveau record de scratchs signés par Hyundai Motorsport sur une unique épreuve.

Thierry Neuville s’était porté en tête du rallye dès la première journée avec quatre meilleurs temps sur les routes en terre du nord de la Pologne. Hayden Paddon et Dani Sordo étaient également dans le rythme en se partageant trois deuxièmes temps durant l’étape de vendredi.

Samedi, la course s’animait avec plusieurs changements de leader, mais Thierry Neuville retournait au parc fermé avec la première place, 3,1 secondes devant Ott Tanak. Hayden Paddon occupait la troisième position et Dani Sordo complétait le top 5.

Lors de la dernière étape, la lutte entre Thierry Neuville et Ott Tanak s’intensifiait. L’Estonien se portait d’abord en tête du classement général avant d’abandonner dans l’ES21.

Avant les deux ultimes spéciales, Thierry Neuville comptait plus d’une minute d’avance sur Hayden Paddon. Dans la Power Stage, le Belge décrochait la cinquième place et continuait d’engranger des bonus dans le dernier chrono.

Ce résultat conforte la deuxième position de Hyundai Motorsport au classement des constructeurs, avec un écart réduit de 40 à 22 points sur le leader à cinq rallyes de la fin de la saison.

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul remportent une cinquième victoire en WRC pour Hyundai Motorsport. Ce succès en Pologne est le troisième de leur saison 2017 et leur sixième podium consécutif. Le pilote belge réduit l’écart qui le sépare de Sébastien Ogier à seulement onze points.

Thierry Neuville :

« Quel excellent résultat pour toute l’équipe. Je suis vraiment heureux pour toutes les personnes impliquées dans ce projet. La bataille a été serrée durant tout le rallye, comme lors des précédentes manches. L’abandon de Tanak nous a permis de respirer un peu jusqu’à l’arrivée.

L’objectif de ce week-end était de reprendre des points à Ogier. Nous réduisons l’écart au championnat pour la seconde fois consécutive. Il faut continuer sur notre lancée… Mais, pour le moment, fêtons cette troisième victoire de l’année avec l’équipe qui a travaillé très dur pour décrocher ce résultat. »

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Hayden Paddon et Seb Marshall montent sur leur premier podium ensemble dès leur troisième départ en commun. C’est aussi le premier podium du pilote néo-zélandais depuis le Rallye de Pologne 2016 et son meilleur résultat depuis sa victoire en Argentine, il y a plus d’un an.

Hayden Paddon :

« Je n’ai pas les mots pour partager mon soulagement face à ce résultat. Ce podium ressemble à une victoire après une première moitié de saison compliquée. Nous avons traversé des moments difficiles, alors cette deuxième place offerte à l’équipe – au cœur d’un fantastique résultat d’ensemble – est très spéciale.

C’est comme si un poids était ôté de mes épaules. Il va encore falloir travailler pour se rapprocher de la première position, mais c’est encourageant avant la Finlande et les manches suivantes. Je voudrais également saluer la performance de Seb mon copilote, et le féliciter pour son tout premier podium en WRC. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Déçus à l’arrivée du Rallye d’Italie, Dani Sordo et Marc Martí ont rebondi en Pologne pour décrocher un cinquième top 4 en 2017. La régularité de l’équipage espagnol lui offre la quatrième place à 26,6 secondes de Sébastien Ogier.

Dani Sordo :

« Ce fut un rallye difficile avec des conditions compliquées mais, dans l’ensemble, le résultat est positif. Je suis heureux pour l’équipe, car nous marquons de gros points au championnat. La quatrième place n’est pas un mauvais résultat, mais j’ai toujours l’objectif de faire mieux et de me battre pour des podiums lors de chaque rallye. J’essaierai d’atteindre ce but en Finlande. »

Une nouvelle référence

Hyundai Motorsport avait annoncé son intention de décrocher un bon résultat sur les routes du Rallye de Pologne. L’arrivée des trois Hyundai i20 Coupé WRC aux première, deuxième et quatrième positions ne fait pas que compléter cet objectif, c’est également la nouvelle référence de l’équipe. Au Championnat du Monde des Constructeurs, l’écart se resserre avec le leader.

Michel Nandan, Team Principal :

« C’est un résultat très important pour l’équipe dans le cadre du championnat. C’est aussi la démonstration de nos capacités lorsque nous sommes en pleine possession de nos moyens. Tout le monde a réalisé une performance fantastique et ce doublé est une récompense pour nos employés d’Alzenau.

Félicitations à Thierry et Nicolas pour leur troisième victoire de la saison et à Hayden et Seb pour leur premier podium ensemble. Avec Dani et Marc au quatrième rang, nous avons passé un bon week-end. Le WRC est en pleine forme avec un très haut niveau de compétition et nous sommes heureux d’y jouer un rôle. »

Prochain rallye

Les hautes vitesses seront encore au rendez-vous pour la prochaine étape en Finlande. La neuvième manche de la saison se déroulera du 27 au 30 juillet. Hyundai Motorsport n’est jamais monté sur le podium à Jyvaskyla.

source: http://nextgen-auto.com