Les 24 Heures du Mans 2017 – Un succès sportif et médiatique

Les 24 Heures du Mans 2017 se sont achevées le dimanche 18 juin sur un succès sportif et populaire

Les retombées médiatiques sont également remarquables.

Les premières analyses montrent de très bonnes performances, preuve du succès que rencontre la plus grande course d’endurance au monde ! Voici les premiers grands chiffres de ce bilan.

Sport :

60 voitures au départ, représentant 41 équipes et 16 pays ; 180 pilotes engagés, porteurs de licences délivrées dans 31 pays ;

Pilotes les plus rapides :

Kamui Kobayashi sur la Toyota TS050 – Hybrid n°7 en 3’14’’791, temps réalisé lors des qualifications (séance n°2), soit une vitesse moyenne de 251.9 km/h au tour.

Pole position – record du tour

Sébastien Buemi sur la Toyota TS050 – Hybrid n°8 en 3’18’’604, temps réalisé en course, soit une vitesse moyenne de 247 km/h au tour.

Vainqueurs par catégorie :

– LM P1 :

Porsche LM P Team – Porsche 919 Hybrid n°2 – Bernhard / Bamber / Hartley

367 tours réalisés soit 5 001,84 km parcourus en 24 Heures à une vitesse moyenne de 208,41 km/h.

– LM P2

Jackie Chan DC racing – Orcea 07 – Gibson n°38 – Tung / Laurent / Jarvis (2e au classement général)

366 tours réalisés soit 4 988.21 km parcourus en 24 Heures à une vitesse moyenne de 207,84 km/h.

– LM GTE Pro

Aston Martin Racing – Aston martin Vantage n°97 – Turner / Adam / Serra

340 tours réalisés soit 4 633.86 km parcourus en 24 Heures à une vitesse moyenne de 193,08 km/h.

– LM GTE Am

JMW Motorsport – Ferrari 488 GTE n°84 – Smith / Stevens / Vanthoor

333 tours réalisés soit 4 538.46 km parcourus en 24 Heures à une vitesse moyenne de 189,10 km/h.

Spectateurs sur site

258 500 spectateurs sur site.

31 300 spectateurs le premier jour des essais (mercredi 14 juin) ; 54 700 le deuxième jour (jeudi 15 juin)

23 000 spectateurs lors de la Journée Test (dimanche 4 juin).

Presse

1 225 accrédités représentant la presse écrite, les radios, les photographes, les nouveaux médias, les attachés de presse, bloggeurs… ; dont 928 journalistes.

Ils représentaient 660 supports médias. Ces 1 225 personnes sont venues de 45 pays différents.

A noter que plus de 7 000 articles ont été publiés sur Internet entre le 3 et le 19 juin, avec une portée de plus de 2 milliards de visiteurs potentiels.

Les pays les plus actifs sont la France (35.29% des articles), les Etats-Unis (11.61%) et le japon (8.02%). L’ensemble de ses articles digitaux représentent un équivalent d’achat d’espace de 122 750 745 €*. (*source Meltwater)

Télévision

380 personnes étaient présentes pour la production 24h/24 des images de la course, grâce à 96 caméras dont 54 caméras embarquées qui équipaient 16 bolides, 14 caméras dans les stands, 1 câble cam, 1 camera qui permettait de faire des ralentis à 100 images/seconde.

Venaient s’ajouter les 700 personnels de télévision, dont 230 journalistes, qui composent les équipes de reportage, commentateurs, consultants, les nombreuses sociétés de production…

Ces personnes représentaient plus de 80 équipes de reportage télé du monde entier présentes sur place.

Les diffuseurs télés

Plus de 35 réseaux internationaux de télévision ont acheté les droits de diffusion de la course 2017.Ils couvraient 190 pays.

Et permettaient à 802 millions de téléspectateurs potentiels de suivre la course.

Eurosport : cette année 14.5 millions de téléspectateurs ont pu vivre les 24 Heures du Mans grâce aux chaînes Eurosport et Eurosport 2 à travers toute l’Europe, soit 10% de plus qu’en 2016 ; et ce avec plus de 38 heures de programme dont la course en live intégral.

Par rapport à 2016, le taux d’audience en Allemagne est de +52%, +40% aux Pays-Bas ou encore +13% en Italie.

En France, 1.5 million de téléspectateurs ont été en contact avec la course. Eurosport 1 réalise son meilleur weekend de retransmission depuis juin 2015 et enregistre un record historique d’audience pour l’émission Dimanche Méca. Source: Médiamétrie

France Télévisions : ce sont plus de 15 heures de direct qu’ont été diffusées sur France Télévisions pour permettre à ses téléspectateurs de suivre la course. Et pour la première fois, France 3 proposait notamment une diffusion de la course en continu durant toute la nuit de samedi à dimanche.

Samedi 17 juin, France 2 a réalisé un pic d’audience à 1.2 million de téléspectateurs pour le départ de la course, tandis que dimanche 18 juin, France 3 a pour la fin de la course et l’arrivée, réuni plus de 1,5 million de téléspectateurs.

Au total sur l’ensemble des diffusions, ce sont plus de 6 millions de Français qui ont regardé les 24 Heures du Mans sur les chaînes de France Télévisions.

Source Mediamat/Mediametrie

Application 24 Heures du Mans

L’application WEC / 24H Le Mans continue à connaitre le succès, avec 743 057 téléchargements depuis sa création. Les 24 Heures du Mans passées, l’application est de nouveau adaptée de manière à suivre les six manches du FIA WEC 2017 restant à disputer.

Site Internet

Le site Internet officiel lemans.org a enregistré 1 495 635 sessions, dont 3 089 601 pages vues par 900 326 utilisateurs (période du 12 au 19 juin).

Le podium des pays utilisateurs est la France (29.02%), les Etats-Unis (10.89%) et la Grande-Bretagne (10.19%).

Réseaux sociaux

Facebook – 24heuresdumans

511 307 fans sur Facebook sur la page 24 Heures du Mans (461 621 en 2016), dont 28 000 nouveaux fans sur la période du 1er juin au 20 juin.

175 publications.

Les vidéos postées ont totalisé 4.9 millions de vues.

Twitter FR – @24heuresdumans

119 000 followers sur les comptes Twitter français, dont 4 500 nouveaux fans sur la période du 1er juin au 20 juin.

566 tweets.

15 000 retweets

Twitter GB – @24hoursoflemans

240 000 followers sur les comptes Twitter anglais, dont 13 000 nouveaux fans sur la période du 1er juin au 20 juin.

295 tweets.

13 000 retweets

Instagram – @24heuresdumans

102 000 abonnés, dont 14 000 nouveaux sur la période du 1er juin au 20 juin.

198 publications

L’ACO remercie tous ses membres, les spectateurs, médias, partenaires, équipes, pilotes et toutes les personnes qui contribuent à faire des 24 Heures du Mans, la plus mythique des courses d’endurance au monde.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné à tous les 16 et 17 juin 2018 pour vivre de nouveaux moments magiques et uniques autour de la même passion qui nous anime tous.

source: ACO