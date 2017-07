Jean-Sébastien Besner et Yvan Joyal remportent le Rallye Baie-des-Chaleurs

Troisième des neuf étapes de la saison 2017 du Championnat des Rallyes de l’Est canadien (CREC)

Le traditionnel Rallye Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, a vu la victoire des Montréalais Jean-Sébastien Besner et Yvan Joyal, sur Mitsubishi Lancer Évo.9.

Comptant de nombreux succès à son palmarès, ce duo de vétérans décroche pourtant sa première victoire en CREC à cet événement, son premier aussi de la saison 2017.

Devant une foule une fois encore très nombreuse, venue applaudir les héros gaspésiens derrière le volant tout autant que profiter de ce traditionnel spectacle annuel qui fait vibrer la ville de New Richmond et sa région, les concurrents de ce rallye ont offert de l’excellent spectacle.

En tête, Jean-Sébastien Besner, co-piloté par Yvan Joyal, a vu la victoire se dessiner assez tôt dans l’épreuve. Mais encore fallait-il tenir jusqu’à l’arrivée sans bris mécanique ou erreur de pilotage qui, sur les routes parfois extrêmement rapides de ce rallye, peut se révéler coûteuse.

Ayant souvent été victime de malchances et bris dans ce rallye qu’il affectionne pourtant tout particulièrement, Besner a cette fois mis tous les atouts de son côté et il s’impose avec une avance de plus de deux minutes sur un premier équipage gaspésien, celui formé des frères André et René Leblanc (Subaru WRX STI), qui ont fait jeu égal avec les meneurs dans près de la moitié des étapes spéciales.

La bataille pour la troisième place a elle aussi été magnifique, entre Nicolas Laverdière et Vincent Trudel (Mitsubishi Lancer Évo.8) et Mikael Arsenault/Amélie Bélanger (Subaru WRX STI).

Poussés par un public tout entier conquis par leurs prouesses, les favoris locaux ont été parmi les plus spectaculaires mais ils concèdent dix-neuf petites secondes à Laverdière/Trudel au fil d’arrivée.

La cinquième place revient à un autre pilote québécois, soit Patrick Rainville (par ailleurs organisateur du Rallye Perce-Neige), co-piloté par Tim Dine (de Nouvelle-Écosse).

Rainville/Dine ont réalisé un rallye sans faute avec leur Subaru WRX STI, terminant devant les lauréats en classe deux roues motrices, Mathieu Leblanc et Alex-Samuel L’Italien-Leblanc (Honda Civic).

Autre équipage gaspésien qui n’a pas manqué l’occasion de briller devant ses fans, les Leblanc devancent au classement toutes-catégories les voitures 4 roues motrices de Sumit Panjabi/Mal Swann (Mitsubishi Lancer Évo.8), Maxim Ferlatte/Camille Joseph (Subaru WRX STI) et Frédéric Bujold/Ian Guité (Subaru WRX STI).

Le podium en classe deux roues motrices est quant à lui complété par un autre équipage gaspésien, soit Patrick et Dave Cyr sur Volkswagen Golf GTI, et par le multiple champion du Québec Simon Dubé, co-piloté par l’Américain Aaron Crescenti (VW Golf GTI également).

Meneurs dans cette catégorie en début de rallye, Dubé/Crescenti ont cependant perdu du temps en raison de soucis mécaniques. Au total, dix-sept seize équipages classés en CREC ont rallié l’arrivée.

La victoire de Besner/Joyal, combinée à l’absence de Simon Vincent (lauréat de la deuxième étape de la saison) et aux ennuis mécaniques de Leo Urlichich, premier vainqueur 2017 en février dernier, resserre les positions aux avant-postes du championnat.

Le prochain événement n’en sera que plus intéressant. Celui-ci sera tenu en Ontario, le 15 juillet; ce sera le Rally Voyageurs.

Le Championnat des Rallyes de l’Est Canadien (CREC) totalise cette saison neuf événements, tous de niveau régional, répartis entre l’Ontario, le Québec et les provinces maritimes.

Pour tout renseignement, consultez le site www.ecrc-crec.ca

source: Service Presse (photo © Mélanie Drolet / poleposition.ca