Formula 1 Grosser Preis Von Österreich 2017

30e édition – 9e manche du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA – 2017

Le Grand Prix d’Autriche a été présenté par intermittence à vingt-neuf reprises en cinquante-trois ans sur trois tracés différents.

Qualifications : samedi 8 juillet 14 h, heure locale; en direct à RDS à compter de 7 h 45; à TSN 1 à compter de 7 h. En rediffusion à RDS 2 à 16 h 30.

Course : dimanche 9 juillet, 14 h, heure locale; avant-course en direct à RDS à compter de 7 h 30; en direct à compter de 7 h à TSN 5 et 7 h 55 à TSN 1-3-4. En rediffusion à RDS 2 à 15 h 30; à 16 h TSN 1-4.

Red Bull Ring, Spielberg, Autriche, 4,318 km, 10 virages, deux zones DRS

71 tours pour 306,452 km, record du tour : 1.08:337 par Michael Schumacher (Ferrari) 2003

Résultats de 2016 :

Première ligne de la grille : Lewis Hamilton (Mercedes) 1:07,922 Nico Hulkenberg (Force India Mercedes) 1:09,285

Course :

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull Tag Heuer)

3. Kimi Räikkönen (Ferrari)

Meilleur tour : Lewis Hamilton (Mercedes) 1:08,411

À propos du Grand Prix d’Autriche :

Sa toute première édition a été disputée sur les pistes d’un aéroport militaire situé dans la municipalité de Zeltweg, juste au sud de Spielberg où est situé le circuit actuel. Le tracé original en forme de « L », long d’à peine 3,2 kilomètres, comprenait quatre virages dont deux épingles.

C’est l’Italien Lorenzo Bandini, au volant d’une Ferrari, qui remporta la première édition. Ce fut le seul succès en carrière du pilote mort tragiquement en 1967 à Monaco.

De 1970 à 1987 inclusivement on disputa le Grand Prix d’Autriche sur l’Österreichring, situé à Spielberg, sur le versant d’une colline de Styrie, dans un superbe environnement champêtre, au cœur de la vallée de la rivière Mur. Long d’un peu moins de six kilomètres (successivement 5,911 et 5,942 km), il fut estimé trop dangereux et la F1 cessa d’y retourner après 1987.

L’Autriche revint au calendrier en 1997 au même endroit, mais sur un tracé remodelé et modernisé, long cette fois de 4,323 kilomètres, caractérisé par ses trois lignes droites et ses neuf virages dont un enchaînement rapide au milieu du parcours. On y couru à sept reprises jusqu’en 2003, sur ce qui s’appelait alors le A-1 Ring.

Repris en 2005 par Dietrich Mateschitz (propriétaire de Red Bull), il est l’objet d’investissements importants et rouvert en 2011. La Formule 1 y retourne finalement en 2014. Pour bien identifier la marque de boisson énergétique que possède son propriétaire, on l’a rebaptisé

Red Bull Ring et installé sur le site une immense sculpture d’acier représentant le célèbre taureau rouge.

Les amateurs autrichiens n’ont guère eu l’occasion de célébrer les succès de leurs pilotes lorsqu’ils disputaient leur Grand prix national. À dix-huit reprises un pilote autrichien était du départ et une seule fois, en 1984, on a célébré la victoire d’un local : Niki Lauda l’emportait au volant d’une McLaren.

Précédemment, celui qui est aujourd’hui associé à l’écurie Mercedes avait obtenu la position de tête lors de trois de ses onze départs à Spielberg. L’autre Autrichien le plus vu devant les siens est Gerhard Berger, en six occasions.

Enfin, le premier Champion du monde autrichien, Jochen Rindt, avait décroché la position de tête en 1970 lors de son dernier Grand Prix avant son tragique décès, en Italie, quelques semaines plus tard.

Alain Prost a inscrit trois victoires en Autriche; Ronnie Peterson, Alan Jones, Mika Hakkinen, Michael Schumacher et Nico Rosberg en revendiquent deux chacun. Lewis Hamilton est le seul pilote actif vainqueur sur ce circuit, l’an dernier. Lauda, Arnoux et Piquet père ont obtenu la position de tête à trois reprises. Emerson Fittipaldi, Hakkinen, Michael Schumacher et Lewis Hamilton ont réussi l’exploit deux fois.

Ferrari revendique le plus grand nombre de positions de tête en Autriche avec sept et McLaren y compte le plus grand nombre de victoires avec six. L’équipe porteuse du nom du circuit s’y est présenté à trois reprises et a vu un de ses pilotes au podium une seule fois : l’an dernier alors que Max Verstappen terminait au 2e rang.

Quelques anniversaires : 4 juillet : Jan Magnussen, l’ex-coureur de l’équipe Stewart vu en 1997 et 1998 et père de Kevin, actuellement avec Haas, célèbre ses 44 ans. Notez que dix-neuf ans et quelques mois séparent papa de fiston.

4 juillet : Le Français René Arnoux, un des grands rivaux de Gilles Villeneuve et animateur avec le Québécois du mémorable duel du Grand Prix de France de 1979, célèbre ses 69 ans.

Esteban Ocon termine ses courses :

Le jeune Français n’obtient pas toujours les résultats que souhaiterait son équipe, surtout lorsqu’il s’accroche avec son coéquipier, mais il termine ses courses. Ainsi, depuis son entrée en scène l’an passé en Belgique chez Manor, le pilote désormais chez Force India a été présent à l’arrivée de chacun des dix-sept épreuves auxquelles il a participé. Cette saison, il a inscrit des points lors de sept des huit courses qu’il a disputées.

Vettel et Mansell : En disputant le Grand Prix d’Autriche, Sebastian Vettel en sera à son 187e départ et, du coup, il partagera avec Nigel Mansell le 20e rang chez les pilotes vus le plus souvent en Grand Prix. D’autre part, si l’Allemand inscrit le tour le plus rapide en course, comme il a fait à Bakou, ce sera la 30e fois qu’il réussira pareil exploit et, encore une fois, il rejoindra Mansell, cette fois au 5e rang.

Romain Grosjean dans le Top-60 des pilotes les plus actifs :

Le pilote français de l’équipe Haas en sera ce week-end en Autriche à son 111e départ en Formule 1, ce qui l’installera à la 60e place parmi les pilotes les plus actifs. À Bakou, il est devenu le 8e Français le plus actif en dépassant Philippe Alliot et ses 109 départs. Plus tard cette saison, en Belgique normalement, il rejoindra un autre illustre concitoyen campé au 55e rang : Patrick Tambay.

Une 80e position de tête pour Mercedes?

À Spielberg, Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas pourrait bien décrocher une 80e position de tête pour l’équipe Mercedes. Depuis 2010, l’équipe a obtenu 71 positions de tête, les huit autres datant de la brève présence de Mercedes en Formule 1, en 1954 et 1955.

Pour Lance Stroll… enfin un premier circuit qu’il connaît et maîtrise bien : Ce week-end, le jeune pilote de l’écurie Williams se présentera en F1 sur le premier de cinq circuits européens au programme de la saison 2017, tracés qu’il a aussi défiés lors de ses années de Formule 3. Justement, le Red Bull Ring autrichien est celui où il a connu ses meilleurs moments.

Lors de sa 1re campagne en 2015, il avait terminé les trois courses au programme en 4e, 3e et 5e places après être parti de la 3e place en deux occasions et de la 5e lors de la 3e course.

L’an dernier en 2016, année de son titre de champion, Stroll s’était offert en Autriche deux positions de tête et, en course, une 2e place suivie de deux victoires. Ses deux rendez-vous suivants sont aussi des endroits familiers : successivement Silverstone et l’Hungaroring.

Plus tard, il retrouvera également Spa Francorchamps et Monza où, à ce dernier endroit, il a aussi couru en Formule 4 italienne.

50 ans de F1 au Canada…

Saviez-vous que?

Dans chaque bulletin de la saison 2017, nous vous présentons des statistiques portant sur l’histoire du Formula 1 Grand Prix du Canada.

Saviez-vous que depuis 1967, c’est lors du Formula 1 Grand Prix du Canada que 14 pilotes se sont qualifiés pour prendre le départ de leur première épreuve en Championnat du monde?

D’autre part, pour 17 pilotes, la manche canadienne a constitué leur dernier départ en Formule 1.

source: FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA