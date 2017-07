Avec 66 voitures, impressionnante liste d’engagés pour les Total 24 Hours of Spa 2017

36 voitures en catégorie Pro, représentant 10 constructeurs

Course ouverte dans les catégories Pro-Am et Am Cup, six jours d’action sur le circuit de Spa-Francorchamps

Du divertissement pour toute la famille

La 69ème édition des Total 24 Hours of Spa s’annonce comme l’une des meilleures éditions de la riche histoire de la classique d’endurance. Pas moins de 66 GT3 seront en course pour le point d’orgue de la Blancpain GT Series, la plus grande course de la planète sport auto exclusivement réservée aux GT3.

Les fans profiteront du spectacle en piste et pourront se divertir avec les activités prposées en dehors de la piste, dont le fameux concert du samedi soir.

Depuis que les Total 24 Hours of Spa sont devenues l’épreuve phare de la Blancpain GT Series, le niveau de ces deux tours d’horloge dans les Ardennes belges n’a cessé d’augmenter.

Elle est devenue la course GT3 que chaque pilote et chaque constructeur souhaite gagner. En 2017, cela conduit à la liste d’engagés sans doute la plus relevée de l’histoire de cette course.

Pas moins de 36 voitures sont engagées avec un équipage 100% Pro, et pour la première fois, ces voitures représentent dix prestigieux constructeurs : Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG, Nissan et Porsche disposent tous de magnifiques ambassadeurs.

Depuis qu’elle est devenue une épreuve de la Blancpain GT Series, les constructeurs allemands ont remporté toutes les éditions des Total 24 Hours of Spa. Avec huit voitures, Audi a le plus grand nombre de machines engagées cette année. La marque aux quatre anneaux apporte son soutien officiel à cinq voitures engagées par les équipes ISR, Saintéloc et Team WRT.

Ensemble, ces équipes engagent également trois autres voitures. Mercedes-AMG qui dispose de sept voitures, dont deux d’entre elles avec un soutien officiel, souhaite aussi décrocher la victoire qui lui a échappé lors des trois dernières éditions. Mais avec deux voitures, l’équipe BMW ROWE Racing fera tout son possible pour mettre au crédit de la marque bavaroise un troisième succès consécutif.

Le quatrième constructeur allemand n’aura qu’un représentant dans les Ardennes avec la 911 GT3 du KÜS Team75 Bernhard, mais avec un équipage solide, ne pas l’inscrire dans la liste des potentiels vainqueurs serait une erreur.

Challengers des constructeurs allemands, les marques japonaises, britanniques et italiennes. L’Italie, représentée par trois Ferrari et cinq Lamborghini, n’a eu que peu ou pas de chance dans la version GT3 sur les Total 24 Hours of Spa, mais compte tenu des résultats des précédentes manches de la Blancpain GT Series Endurance Cup 2017, cela pourrait bien changer cette année.

Idem pour les Britanniques : Bentley a remporté la manche d’endurance précédente et voudrait bien prendre sa revanche après l’incroyable fin de course de la dernière édition des 24 Heures de Spa. L’équipe Emil Frey Jaguar monte en puissance course après course bien que les résultats cette année ne soient pas conformes à son réel niveau. McLaren compte toujours dans ses rangs les champions en titre de la Blancpain GT Series Endurance Cup.

Il ne faudrait pas non plus oublier Nissan qui fait aussi rouler d’anciens champions d’endurance. Avec la vitesse de pointe de la GT-R Nismo GT3, il faudra aussi garder un oeil sur eux.

Avec 23 voitures engagées, la bagarre en Pro-Am Cup est aussi ouverte que celle pour le classement général. Les Mercedes-AMG GT3 et Ferrari 488 GT3 sont des valeurs sûres, six de chaque marque, dont quatre Black Falcon et une Ferrari pour le champion d’endurance en titre, le Kessel Racing.

Mais avec quatre Lamborghini (dont le double vainqueur 2017, Barwell Motorsport), deux Audi, deux Porsche, une BMW, une McLaren et une Aston Martin (pour les vainqueurs de Monza, Oman Racing), il est impossible de prédire qui en sortira vainqueur.

Bien qu’ils ne soient pas aussi nombreux, le scenario est identique pour la AM Cup. La plupart des équipages sont encore à finaliser, mais avec sept voitures représentant cinq constructeurs, cette véritable course dans la course sera également passionnante à suivre.

Premiers roulages des Total 24 Hours of Spa dès le mardi 25 juillet avec le Test Bronze. Le jeudi, se succèderont les séances d’Essais libres, les Pré-Qualifications et les Qualifications (dont une séance de nuit de deux heures) et le vendredi, les 20 voitures les plus rapides pourront participer à la Super Pole pour déterminer la grille de départ.

Tous les autres pourront terminer leur préparatifs pour la course de 24 heures lors du Warm Up, le vendredi soir. Avant le départ de la course, le samedi après-midi (16h30 CEST), les différentes courses annexes, toujours aussi passionnantes, des Total 24 Hours of Spa contribueront à la fête.

Avec l’incontournable son du Lamborghini Super Trofeo, le niveau du Championnat d’Europe FIA de Formule 3, le spectacle portière contre portière de la Peugeot 308 Racing Cup et la disputée course du Blancpain GT Sports Club, les neuf courses annexes sauront satisfaire les plus exigeants fans de course automobile.

Mais durant les Total 24 Hours of Spa, il y a bien plus à faire que simplement admirer de magnifiques voitures de course. Il y a aussi beaucoup de choses à regarder et à vivre en dehors de la piste.

Bien sûr, la traditionnelle parade du mercredi après-midi, lorsque les voitures de course se rendent par la route dans le centre-ville de Spa, mais aussi le Village avec ses nombreuses boutiques, ses auto-tamponneuses et ses stands de restauration sont aussi de retour. A ne pas oublier non plus, le traditionnel concert qui débutera samedi à 19h00 pour s’achever dans la nuit de dimanche à 02h00.

Et au cas où vous vous le demanderiez encore… Tout est inclus dans le prix du billet d’entrée générale. Achetez le vôtre sur Total24hoursofspa.com !

Liste des engagés provisoire

source: Media Contact Blancpain GT Series