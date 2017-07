Silverstone encore plus proche d’un retrait ?

Ce n’est pas la faute de Liberty Media

Si le contrat actuel court jusqu’en 2027, le BRDC pourrait être tenter de se retirer avant cette échéance.

Philip Walker, l’un des directeurs du British Racing Drivers’ Club, a de nouveau laissé entendre dans le DailyMail, que le tracé de Silverstone, théâtre du Grand Prix de Grande-Bretagne, pourrait délaisser l’organisation de l’une des épreuves phares du calendrier F1 après 2019.

« Il est fort probable que nous devrons activer la clause de rupture. » explique Walker cité par le journal anglais.

Un autre membre du BRDC a également indiqué « Ce n’est pas la faute de Liberty Media (nouveau propriétaire de la F1).

Ils souhaiteraient être utiles, mais le temps a été trop court et nous nous donnerons plus de temps pour nous asseoir avec eux et planifier l’avenir. »

