DTM-C2 : Maxime Martin retrouve le succès au Norisring

Deuxième hier au Norisring

Maxime Martin a remporté la seconde épreuve allemande, marquée par le spectaculaire accident impliquant Gary Paffett et Mike Rockenfeller.

Troisième sur la deuxième manche en Hongrie, deuxième hier derrière son équipier chez BMW Bruno Spengler, Maxime Martin a enfin renoué avec la victoire en DTM, qui fuyait le pilote belge depuis le Nürburgring en 2015.

Septième sur la grille de départ, Martin a réalisé une première bonne opération au départ en revenant en cinquième position après le premier virage. En tête, Robert Wickens (Mercedes), auteur d’une bien meilleure mise en action que le poleman Tom Blomqvist (BMW), devance Spengler, Nico Müller (Audi), Lucas Auer (Mercedes), Martin et Blomqvist.

Dès la fin du premier tour, Auer, Blomqvist, Augusto Farfus (BMW), Jamie Green (Audi) et Maro Engel (Mercedes) repassent par les stands pour observer leur arrêt obligatoire, alors que Wickens, Spengler et Martin emmènent le peloton.

Les passages par les stands s’enchaînent, et seul Loïc Duval (Audi) repousse l’échéance au maximum. Le Français pointe alors en tête devant le leader virtuel Lucas Auer et Maxime Martin, le Belge ne trouvant pas l’ouverture sur l’Autrichien.

Paffett et Rockenfeller à l’hôpital

La course va être neutralisée sous régime de voiture de sécurité après l’accrochage entre René Rast (Audi) et Robert Wickens. A la relance, Duval résiste à Auer, mais ce dernier vire trop large et offre une ouverture à Martin et Spengler qui ne tardent pas à dépasser le leader. Mais manque de chance pour Spengler, victime d’une crevaison et qui doit repasser par les stands.

Quelques instants plus tard, Gary Paffett (Mercedes) en lutte avec Jamie Green, perd le contrôle de sa C63 et vient violemment taper le mur intérieur avant de finir sa course en percutant Mike Rockenfeller (Audi).

La course est interrompue sous régime de drapeau rouge. Si les deux pilotes ont pu sortir de leur voiture, ils ont été conduit à l’hôpital pour des examens de contrôle.

Au restart, Lucas Auer reprend l’avantage sur Maxime Martin, mais le Belge ne lâche rien et retrouve la première position à 19 minutes de l’arrivée, qu’il conservera jusqu’à l’arrivée devant Auer.

La dernière place sur le podium a en revanche offert une farouche bagarre puisque dans le dernier virage, Marco Wittmann (BMW) tente une attaque sur Mattias Ekström (Audi) pour la 3e place. Les deux pilotes ressortent au coude à coude avec Edoardo Mortara (Mercedes), qui franchi finalement la ligne en troisième position devant Esktröm et Wittmann. Loïc Duval termine 15e.

Classement course 2

.

Pos Pilote Voiture Temps Ecart 1er Tours 1 Maxime Martin BMW M4 DTM 1:29:22.150 Leader 66 2 Lucas Auer Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29:25.053 +02.903 66 3 Edoardo Mortara Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29:26.610 +04.460 66 4 Mattias Ekström Audi RS5 DTM 1:29:26.612 +04.462 66 5 Marco Wittmann BMW M4 DTM 1:29:26.637 +04.487 66 6 Paul Di Resta Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29:27.858 +05.708 66 7 Augusto Farfus BMW M4 DTM 1:29:33.763 +11.613 66 8 Jamie Green Audi RS5 DTM 1:29:34.214 +12.064 66 9 Tom Blomqvist BMW M4 DTM 1:29:34.844 +12.694 66 10 Timo Glock BMW M4 DTM 1:29:35.497 +13.347 66 11 Robert Wickens Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29:37.313 +15.163 66 12 Bruno Spengler BMW M4 DTM 1:29:37.510 +15.360 66 13 Nico Müller Audi RS5 DTM 1:29:39.710 +17.560 66 14 Maro Engel Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29:45.527 +23.377 66 15 Loic Duval Audi RS 5 DTM 1:29:46.533 1L 65 16 René Rast Audi RS5 DTM 32:19.577 33L 33 17 Mike Rockenfeller Audi RS5 DTM 28:47.808 34L 32 18 Gary Paffett Mercedes-AMG C 63 DTM 28:48.608 34L 32

Retrouvez le compte-rendu de l’épreuve du Norisring en DTM, dans le n°2121 d’AUTOhebdo, disponible dès demain soir en version numérique et dès ce mercredi en kiosques.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel