Doublé de Gabriel Aubry

Au Hungaroring

Vainqueur pour la première fois en Formule Renault la semaine dernière à Monza lors du meeting d’ouverture de la NEC.

Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) a poursuivi sur sa lancée en Formule Renault Eurocup en remportant les deux courses du dimanche au Hungaroring.

Le matin, le Français s’imposait devant Will Palmer (R-ace GP) et Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) avant de récidiver l’après-midi face à Robert Shwartzman (R-ace GP) et Max Defourny (R-ace GP).

Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) et le membre de la Renault Sport Academy Max Fewtrell (Tech 1 Racing) se sont partagé les victoires chez les rookies. Will Palmer est toujours en tête du classement général.

Les grilles de départ étaient établies selon les résultats de la seconde séance de qualification disputée samedi. Les meilleurs tours fixaient ainsi l’ordre pour la course 2, les deuxièmes meilleurs tours celui de l’ultime épreuve du week-end.

Le matin, Sacha Fenestraz s’alignait en pole position devant Gabriel Aubry et Will Palmer. Les deux hommes prenaient un meilleur envol et dépassaient le poleman au premier tour.

Dès lors, Gabriel Aubry s’échappait tandis que ses poursuivants voyaient revenir Max Defourny et Robert Shwartzman, parti sixième.Gabriel Aubry scellait sans trembler sa première victoire dans la catégorie avec plus de quatre secondes d’avance sur Will Palmer et Sacha Fenestraz.

Max Defourny et Robert Shwartzman terminaient au pied du podium. En surprenant Yifei Ye au huitième tour pour le gain de la sixième place, Max Fewtrell obtenait son cinquième succès chez les rookies.

Alexander Vartanyan (JD Motorsport), Daniel Ticktum (Arden Motorsport) et Alexey Korneev (Fortec Motorsports) complétaient les entrées dans les points.

L’après-midi, Gabriel Aubry convertissait l’avantage de sa pole position pour maintenir Sacha Fenestraz et Robert Shwartzman à distance. Derrière, Max Defourny et Will Palmer prenaient le dessus sur Yifei Ye.

Auteur d’un départ volé, Sacha Fenestraz recevait dix secondes de pénalité. Après l’intervention de la voiture de sécurité au deuxième tour pour dégager la monoplace de Najiy Ayyad bin Abd Razak (Fortec Motorsports), Sacha Fenestraz surprenait Gabriel Aubry, sans parvenir à creuser l’écart ensuite.

Si Sacha Fenestraz était ainsi le premier à franchir le drapeau à damier, sa pénalité le reléguait au huitième rang. Gabriel Aubry s’imposait alors devant Robert Shwartzman, Max Defourny et Will Palmer.

Cinquième, Yifei Ye l’emportait pour la première fois chez les rookies devant Alexander Vartanyan, Daniel Ticktum et Sacha Fenestraz. Max Fewtrell et Thomas Randle (AVF by Adrián Vallés) complétaient le top dix.

Fidèle à son long héritage de détection et de promotion des jeunes talents en sport automobile, Renault Sport Racing conviera les six premiers du classement général à passer deux jours dans le paddock F1 du Grand Prix de Hongrie.

Les 27 et 28 juillet prochains à Budapest, ils seront accueillis par Renault Sport Formula One Team pour une immersion dans l’élite de leur discipline. Ils découvriront les coulisses de la F1 dans le cadre d’un Grand Prix et rencontreront les acteurs-clés de l’équipe et de la Renault Sport Academy tout en assistant aux essais libres au plus près de l’action.

Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) :

« Je commence vraiment à aimer ce circuit puisque je m’y étais déjà imposé en F4 ! Avec ma première saison compliquée en Formule Renault, j’avais pensé à arrêter la monoplace avant de me ressaisir et de travailler avec l’équipe et un préparateur mental pour reprendre confiance. Cela prend du temps, mais les résultats suivent.

Je remercie l’ensemble de Tech 1 Racing de m’avoir offert la chance de revenir avec une voiture aussi performante. C’est formidable de rebondir ainsi ! Cela a été une semaine fantastique avec les deux victoires en NEC et un dimanche parfait à Budapest.

L’an passé, la régularité n’était pas mon fort, donc je suis ravi de poursuivre sur cette lancée. Tout le travail accompli cet hiver avec l’équipe porte ses fruits. Nous marquons soixante-deux points ce week-end, cela indique que nous sommes de retour ! »

Max Fewtrell (Tech 1 Racing) :

« C’était bon de retrouver le podium ce matin en s’imposant chez les rookies. Ce succès me satisfait après un week-end difficile à Monaco et un samedi à Budapest compliqué avec mon accident en Q1. C’était vraiment loin d’être idéal pour débuter ! J’ai réalisé une belle manœuvre sur Yifei pour lui ravir la victoire, mais je dois encore redoubler d’efforts pour atteindre le vrai podium ! »

Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) :

« Après avoir manqué la victoire chez les rookies à plusieurs reprises, ce n’est finalement pas si mal d’être sur le podium cet après-midi même si mon principal objectif est d’évoluer au sein du trio de tête, et non derrière eux ! »

Pilotes Points

1. Will Palmer (R-ace GP) 174

2. Robert Shwartzman (R-ace GP) 169

3. Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 152

4. Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) 114

5. Max Defourny (R-ace GP) 105

6. Daniel Ticktum (Arden Motorsport) 70

*sous réserve de l’officialisation des résultats à l’issue des vérifications techniques et sportives.

source: Formule Renault Eurocup