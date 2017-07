Une course pleine de rebondissements pour Valérie Chiasson à Zandvoort

Au final, Valérie termine quatorzième toutes-catégories, dixième de la classe B

Ce week-end sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas, la pilote Valérie Chiasson, originaire de Repentigny au Québec et résidente au Grand Duché de Luxembourg, disputait son troisième événement dans la série Porsche GT3 Cup Challenge Benelux.

Pour la seule pilote féminine inscrite, ce fut une course haute en émotions, ponctuée de belles batailles avec des concurrents directs.

Le résultat final acquis ce week-end à Zandvoort ne reflète en réalité pas la progression accomplie par Valérie Chiasson depuis ses débuts en Europe et dans la série, en mai dernier. La pilote de la Porsche GT3 Cup de l’écurie DVB Racing commente :

« en compétition automobile, on vit parfois des choses un peu bizarres. Des fois, tu termines parmi les meneurs sans avoir vraiment eu à te battre, d’autres fois tu es en bataille tout au long de la course, tu donnes le maximum du premier au dernier tour, mais le classement final ne reflète pas les efforts réalisés et le côté spectaculaire de la course disputée. C’est un peu ce qui m’est arrivé à Zandvoort » explique-t-elle.

Qualifiée sous la pluie onzième toutes-catégories, septième de la classe B, Valérie Chiasson manqua son départ de course, perdant immédiatement deux positions.

« Je dois avouer que ça ne m’est pas arrivé souvent. je parviens en général à gagner des places lors des départs, mais là, j’ai manqué mon coup, tout simplement ! Je me suis alors appliquée à regagner des positions et la bataille avec trois autres pilotes a débuté. Elle a duré toute la demi heure qu’a duré de course, jusqu’au drapeau à damier… ou un peu avant dans mon cas ! » commente Valérie.

En effet, après d’incessants dépassements entre les quatre pilotes, Valérie Chiasson avait réussi à gagner une position, mais elle leva le pied non pas après avoir franchi la ligne d’arrivée mais dans le dernier tour, reperdant ainsi la position gagnée quelques instants plus tôt.

« En me qualifiant onzième, j’espérais finir « Top 10 » mais, même si ce n’est pas le cas, la bataille avec les trois autres pilotes a vraiment été intense. Personne n’a provoqué d’accrochage, c’était toujours très propre comme pilotage et on s’est échangé les positions à au moins dix reprises.

C’est le genre de course parfaite pour moi, j’apprends ainsi beaucoup » confie Valérie Chiasson, qui est la représentante canadienne de la Commission FIA « Women in Motorsport » qui encourage la participation féminine en sport automobile.

Le seul élément vraiment négatif à signaler est arrivé en fin de course, alors que la pilote canadienne a commencé à ressentir de fortes douleurs à un coude. « En fin de course, j’avais du mal à tourner le volant à droite tant c’était inconfortable. Je vais passer des examens médicaux demain car je crains une déchirure d’un muscle du coude » précise-t-elle.

Valérie aura toutefois le temps de se remettre de cette blessure puisque la prochaine épreuve de la Coupe Porsche GT3 Cup Challenge Benelux n’aura lieu qu’à la mi-septembre, en Belgique cette fois, sur le circuit de Zolder.

Première pilote féminine à atteindre une place de podium toutes-catégories au circuit Gilles-Villeneuve de Montréal (2015 en Coupe Nissan Micra) puis seule pilote féminine à disputer l’édition 2016 du Grand Prix du Canada (en Coupe Porsche GT3 canadienne).

Valérien s’attaque à un tout nouveau défi cette saison en pilotant dans le renommé championnat européen de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, en plus d’avoir pris part à la Coupe Porsche GT3 canadienne le mois dernier dans le cadre du Grand prix du Canada à Montréal, terminant « Top 10 » toutes-catégories et deux fois deuxième de la catégorie Or.

La participation de Valérie Chiasson cette saison en Porsche GT3 Cup Challenge Benelux est organisée en partenariat avec DVB Racing, EVO Information Systeme et VB Energy.

source: Service Presse