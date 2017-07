Thierry Neuville s’impose en Pologne (+résultat)

Neuville a assuré dans les dernières spéciales polonaises pour s’imposer devant son équipier chez Hyundai Hayden Paddon et Sébastien Ogier

Après la Corse et l’Argentine, Thierry Neuville (Hyundai) s’offre un troisième succès en WRC cette année, en remportant le Rallye de Pologne.

En lutte avec Ott Tänak (Ford) ce matin au départ de la dernière étape, le Belge avait vu l’Estonien de M-Sport prendre l’avantage dans l’ES20 avant de partir à la faute dans le secteur suivant et d’être contraint à l’abandon.

Tänak avait perdu tout espoir de succès sur ce même rallye en 2016, après une crevaison dans l’avant-dernière spéciale.

De quoi ouvrir la voie de la victoire à Neuville qui n’a pas pris de risques dans les deux dernières spéciales, ne prenant que la cinquième place dans la Power Stage, remportée par Jari-Matti Latvala (Toyota).

Le Finlandais devance dans cette ultime ES Sébastien Ogier (Ford), Andreas Mikkelsen et Stéphane Lefebvre (Citroën) et donc Neuville, ces pilotes récupérant respectivement 5, 4, 3, 2 et 1 points bonus.

Thierry Neuville devance au final son équipier Hayden Paddon de 1’23″9, les deux hommes offrant un doublé à la marque coréenne. « Je suis vraiment heureux, commente Neuville. Nous avons été performants lors des deux derniers rallyes.

Notre principal objectif était de reprendre des points sur Ogier et nous l’avons fait à deux reprises. Réduire l’écart est une bonne chose, mais il est encore l’homme à battre.

Sur les cinq derniers rallyes, nous avons dû nous battre jusqu’à la dernière spéciale. C’était vraiment très difficile. J’étais heureux de terminer la dernière ES un peu plus détendu avec une plus grande marge. La fin du championnat sera vraiment intéressante et difficile. »

Sébastien Ogier monte sur le podium, en ayant profité des déboires de Latvala et Tänak, et précède Dani Sordo (Hyundai). Stéphane Lefebvre profite du tête-à-queue de Teemu Suninen (Ford) dans la Power Stage pour remonter en cinquième position devant le Finlandais.

Mads Ostberg (Ford), Elfyn Evans (Ford), Andreas Mikkelsen qui a passé Juho Hänninen (Toyota) pour la neuvième place, complètent le top 10. Au classement général du WRC, Sébastien Ogier reste leader avec 160 points devant Thierry Neuville, revenu à 11 unités du Français.

En WRC-2, la victoire revient au Norvégien Ole Christian Veiby (Skoda Fabia R5) devant Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5) et le Français Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5). Eric Camilli (Ford Fiesta R5), qui ne marque pas de points au classement de la catégorie ce week-end, termine entre Tidemand et Gilbert. Yoann Bonato (Citroën DS3 R5) prend la cinquième place en WRC-2.

Nils Solans l’emporte en Junior WRC devant Dennis Radström et Nicolas Ciamin. Terry Folb échoue au pied du podium.

Classement Rallye de Pologne

.

Pos Num Pilote Temps Dif. précédent Dif. premier 1. 5 T. NEUVILLE 2:40:46.1 2. 4 H. PADDON 2:42:10.0 +1:23.9 +1:23.9 3. 1 S. OGIER 2:43:06.9 +56.9 +2:20.8 4. 6 D. SORDO 2:43:33.5 +26.6 +2:47.4 5. 9 S. LEFEBVRE 2:43:57.9 +24.4 +3:11.8 6. 15 T. SUNINEN 2:44:02.9 +5.0 +3:16.8 7. 14 M. OSTBERG 2:44:25.7 +22.8 +3:39.6 8. 3 E. EVANS 2:45:25.2 +59.5 +4:39.1 9. 7 A. MIKKELSEN 2:45:29.6 +4.4 +4:43.5 10. 11 J. HANNINEN 2:45:39.8 +10.2 +4:53.7 11. 8 C. BREEN 2:52:42.6 +7:02.8 +11:56.5 12. 34 O. VEIBY 2:53:39.3 +56.7 +12:53.2 13. 31 P. TIDEMAND 2:54:12.2 +32.9 +13:26.1 14. 91 E. CAMILLI 2:57:34.3 +3:22.1 +16:48.2 15. 40 Q. GILBERT 2:57:59.6 +25.3 +17:13.5 16. 21 V. GORBAN 2:58:14.5 +14.9 +17:28.4 17. 32 B. GUERRA 3:00:44.2 +2:29.7 +19:58.1 18. 44 Y. BONATO 3:01:02.2 +18.0 +20:16.1 19. 42 W. CHUCHALA 3:01:56.2 +54.0 +21:10.1 20. 10 J. LATVALA 3:08:47.1 +6:50.9 +28:01.0 21. 92 P. LOUBET 3:11:56.6 +3:09.5 +31:10.5 22. 35 G. GREENSMITH 3:15:38.3 +3:41.7 +34:52.2 23. 43 F. ANDOLFI 3:15:58.2 +19.9 +35:12.1 24. 71 N. SOLANS 3:17:47.0 +1:48.8 +37:00.9 25. 78 D. RADSTROM 3:18:02.4 +15.4 +37:16.3 26. 63 J. BRZEZI?SKI 3:19:57.8 +1:55.4 +39:11.7 27. 74 N. CIAMIN 3:20:28.8 +31.0 +39:42.7 28. 72 T. FOLB 3:21:39.4 +1:10.6 +40:53.3 29. 73 J. TANNERT 3:24:04.8 +2:25.4 +43:18.7 30. 22 J. SERDERIDIS 3:26:20.5 +2:15.7 +45:34.4 31. 77 D. VAN WAY 3:28:24.9 +2:04.4 +47:38.8 32. 36 P. HELLER 3:29:50.0 +1:25.1 +49:03.9 33. 62 P. NAME 3:40:12.0 +10:22.0 +59:25.9 34. 79 S. CAREAGA 3:40:57.7 +45.7 +1:00:11.6 35. 80 E. LINDHOLM 3:46:30.4 +5:32.7 +1:05:44.3 36. 33 S. TEMPESTINI 3:52:33.7 +6:03.3 +1:11:47.6 37. 39 L. PIENIAZEK 4:00:34.8 +8:01.1 +1:19:48.7 38. 61 R. ASTIER 4:05:21.4 +4:46.6 +1:24:35.3 39. 93 J. PIPIRAS 4:07:31.1 +2:09.7 +1:26:45.0 40. 94 A. FOULON 4:11:34.4 +4:03.3 +1:30:48.3

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © Hyundai Motorsport)