Steiner ne veut pas changer la personnalité de ses pilotes

Il veut les aider à résoudre leurs problèmes

Les deux pilotes Haas ont marqué presque le même nombre de points mais Grosjean et Magnussen n’ont pas vécu les problèmes de freins, récurrents pour le Français, de la même manière.

Toutefois, Güntther Steiner refuse de changer leur caractère respectif.

« Je pense qu’ils ont deux styles de pilotage différents » explique le directeur de l’équipe. « Romain freine possiblement plus tard et plus fort avant de tourner tandis que Kevin freine et commence à braquer. Peut être qu’il est plus simple pour lui de sentir les freins mais je ne sais pas, je vois ça uniquement sur les données et selon mon instinct ».

Et l’Italien de confirmer que la personnalité de ses pilotes ne joue, selon lui, pas de rôle prépondérant : « Ils ont leur personnalité propre, je ne veux pas les changer car je sais ce que je ne peux pas faire. On peut simplement essayer d’en tirer le maximum et c’est mon travail ».

« Comme Romain l’a dit, il n’abandonne pas. Il sait que nous ne pouvons pas résoudre ses problèmes pour le moment, il vit avec et a hâte d’avoir de nouveaux freins ».

