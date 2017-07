Red Bull va commencer à menacer sérieusement Ferrari et Mercedes selon Horner

Six vainqueurs possibles à chaque course très bientôt ?

Si Daniel Ricciardo a pu l’emporter à Bakou, c’est bien évidemment en raison des circonstances de course très particulières qui ont émaillé la course azérie.

Cependant il faut aussi reconnaître que la Red Bull est en net progrès depuis le Grand Prix d’Espagne, du point de vue du châssis comme du moteur.

Christian Horner, le directeur de l’écurie autrichienne, s’attend ainsi à ce que Daniel Ricciardo comme Max Verstappen menacent à la régulière les Ferrari et les Mercedes lors des prochaines semaines. De quoi rendre pimenter un peu plus un championnat déjà très disputé !

« Je pense qu’en termes de châssis, nous sommes dans une position convenable. Vous pouviez voir notre niveau d’appui à Bakou : dans le secteur 2 [le plus sinueux], nous avions l’air vraiment compétitifs. Donc je pense que c’est particulièrement encourageant. »

« Les ingénieurs de Renault font ce qu’ils peuvent et nous avons désespérément besoin de plus de performance et de fiabilité. Mais petit à petit, ça vient. Et nous avons une nouvelle évolution de carburant à venir, donc j’espère que la deuxième moitié de saison, pour nous, sera plus solide que la première. »

« C’est notre objectif : être dans une position vraiment compétitive. Il y a quelques courses à venir qui devraient nous le permettre comme la Hongrie. A Monaco, nous avions l’air assez forts. Et étant donné que Montréal et Bakou sont deux des courses qui nous conviennent le moins, nous avons pourtant été plus proches des leaders que nous le pensions. »

La rivalité très forte entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton – mais aussi les accrochages répétés entre Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen – laissent une fenêtre d’opportunité à Red Bull. L’équipe a réussi à en tirer le maximum à Bakou. Christian Horner pense donc que Red Bull, qui ne joue pas les deux championnats, pourrait bien tirer les marrons du feu.

« C’est inévitable, Vettel et Hamilton se battent pour un titre de champion du monde, donc bien sûr, ce qui s’est passé à Bakou va seulement augmenter ce niveau d’intensité dans cette bataille.

Bien sûr, Ferrari et Mercedes ont aussi à subir des clarifications techniques [Ferrari est soupçonnée de mélanger de l’huile à l’essence], et si cela nous aide à devenir plus compétitifs, alors je pense que nous pouvons jouer un rôle significatif dans ce championnat, en particulier durant la seconde moitié de la saison. »

source: nextgen-auto.com