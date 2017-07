Petrucci, une deuxième place pour fêter sa reconduction

Danilo Petrucci, dont le contrat vient d’être prolongé chez Octo Pramac Racing d’une saison supplémentaire, partira deuxième du #GermanGP

Petrucci pointé seulement au douzième rang au cumul des trois premières séances, était contraint de disputer les repêchages et l’Italien faisait preuve d’une parfaite maitrise dans cet exercice rendu pourtant périlleux avec l’arrivée de la pluie.

Le représentant du team Octo Pramac Racing terminait en tête de la Q1 pour sept millièmes et sut conserver son bon rythme durant la seconde partie des qualifications.

Le transalpin, auteur d’un tour en 1’27.462, était d’ailleurs installé en tête à quelques secondes de la fin. C’était sans compter sur une ultime attaque de Marc Márquez (Repsol Honda Team), maître incontesté du circuit depuis sept ans.

À un dixième près, Danilo Petrucci devait ainsi se contenter de la deuxième place. Ce résultat, qui lui permettait tout de même de figurer en première ligne pour la troisième fois consécutive, venait célébrer par la même occasion la reconduction de son contrat chez Octo Pramac Racing pour 2018.

Danilo Petrucci : « Je suis très content d’être là car nous avons livré une belle bagarre. J’avais un bon feeling et j’étais tout proche de ma première pole. Mais je savais que je pouvais me hisser à cette place.

Je suis content d’avoir lutté face à Marc, même s’il était au final plus fort. Néanmoins je suis en première ligne, c’est un résultat après lequel je cours depuis un moment sur ce tracé. Demain, nous verrons bien quelle sera la météo. Quoi qu’il en soit, sur le mouillé, comme sur le sec je me sens bien. »

Danilo Petrucci : « Je suis heureux de poursuivre l’aventure avec Octo Pramac Racing, équipe où je me sens comme chez moi. Je suis également très fier de devenir le pilote engagé le plus grand nombre d’années au sein de ce team. Un grand merci à Paolo Campinoti, qui m’a accueilli dans cette famille il y a deux ans, ainsi qu’à Francesco Guidotti qui a cru en moi.

Je tenais également à remercier Luigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti et Claudio Domenicali pour le soutien que m’apporte Ducati, pour m’offrir la chance de piloter une machine officielle qui me permet de décrocher de si bons résultats. »

Paolo Campinoti : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé un accord avec Danilo afin que nous puissions poursuivre ce projet mené ensemble. Nous avons confiance en ses compétences et nous sommes fiers d’avoir cette fantastique personne dans notre team. »

Francesco Guidotti : « Nous avons cru en Danilo il y a deux ans et je pense que nous avons gagné notre pari. Le projet technique qui implique Danilo et Ducati continue de croître. Je suis certain que nous pouvons encore obtenir de bons résultats ensemble. Merci également à tous les techniciens et à tout le team Octo Pramac Racing. »

source: motogp.com