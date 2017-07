Nicolas Laverdière et Vincent Trudel remportent le Rallye Baie-des-Chaleurs

La deuxième étape du calendrier de la saison 2017

Le Championnat du Québec des Rallyes, présenté par Freedom Rally Shop et auquel se joignait pour cet événement la compagnie Wholesale Express, était en action ce week-end alors qu’avait lieu la deuxième étape du calendrier de la saison 2017, le traditionnel Rallye Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.

Attendu par des milliers de spectateurs passionnés, l’événement a tenu ses promesses, à tous les niveaux de la compétition.

Les étapes chronométrées comptant pour le Championnat du Québec ont donné lieu à des grands moments, sur les routes forestières et dans les parcours en terre qui ont fait la tradition du rallye gaspésien depuis quarante ans.

En tête en début d’épreuve, le lauréat du premier événement de la saison (le Rallye Perce-Neige en février dernier), l’Ontarien Leo Urlichich et son co-pilote Alex Kihurani ont mené les premiers kilomètres, mais un souci électrique les força à baisser la cadence assez rapidement (ils terminent onzièmes).

La lutte pour le premier rang a essentiellement concerné Nicolas Laverdière, co-piloté par Vincent Trudel sur Mitsubishi Lancer Évo.8, et les favoris locaux, Mikael Arsenault et Amélie Bélanger (Subaru WRX STI).

Très spectaculaire, notamment lors du toujours populaire saut du Rang 5 à New Richmond, Arsenault et sa co-pilote ont brillé devant leur public, mais au final, Laverdière et Trudel se sont imposés avec une mince avance de dix-huit secondes et six dixièmes.

Le podium est complété par Patrick Rainville, qui en était à son premier événement dans le championnat… en tant que pilote !

Organisateur du Rallye Perce-Neige, il a repris le volant de sa Subaru WRX STI, co-piloté par Tim Dine (de Nouvelle-Écosse), pour terminer à un peu plus de deux minutes des vainqueurs, au terme d’un rallye où il fut constant aux avant-postes.

La constance a aussi été payante pour les lauréats de la catégorie deux roues motrices, Mathieu Leblanc et Alex-Samuel L’Italien Leblanc, sur Honda Civic.

Ce duo a lui aussi brillé devant ses fans gaspésiens, remportant non seulement le premier rang en 2RM mais finissant aussi quatrième toutes-catégories dans le Championnat du Québec !

Il faut dire qu’une fois encore, les équipages gaspésiens ont particulièrement brillé devant leur public, mais la performance des Leblanc a tout simplement été époustouflante.

Le podium de cette catégorie deux roues motrices est par ailleurs composé entièrement d’équipages locaux puisque Patrick et Dave Cyr (Volkswagen Golf GTI) terminent deuxièmes (huitièmes toutes-catégories) et Alexandre Laviolette/Alexandre Cyr (Honda Civic) troisièmes (douzièmes toutes-catégories).

À signaler aussi les belles performances de Sumit Panjabi et Mal Swann (Mitsubishi Lancer Évo.8) qui récoltent un premier « Top 6 » toutes-catégories, devant les Subaru WRX STI de Maxim Ferlatte/Camille Joseph et Frédéric Bujold/Ian Guité.

Jason McNicoll/Bérengère Lottin et les recrues Simon Dickner/Pierre-Luc Lagacé, également sur Subaru, ont quant à eux complété le « Top 10 ». Seize équipages classés en Championnat du Québec ont terminé cette deuxième étape de la saison.

Le prochain rendez-vous des concurrents du Championnat du Québec des Rallyes aura lieu en Outaouais, les 8 et 9 septembre, avec la tenue du Rallye Défi.

D’ici la, les fans sont invités à se rendre sur le site rsq.qc.ca pour découvrir très bientôt les liens vers les vidéos produits par CDNRally.com, grâce à l’implication de Freedom Rally Shop, pour revivre les grands moments du Championnat du Québec des Rallyes, saison 2017 !

source: Service Presse (photos: © Danny Bujold / poleposition.ca)