Dussault évite un violent accident et rate le podium de peu

À Watkins Glen International en Challenge Porsche GT3 Cup Canada & USA

Patrick Dussault était sur le point de récolter son premier podium cette saison, samedi, au Watkins Glen International.

Il participait à une course combinée des séries canadienne et américaine du Challenge Porsche GT3 Cup présenté par Yokohama.

Avec un tour à faire, il a heurté le mur de pneus après une bataille pour la troisième place, et a finalement rallié l’arrivée en cinquième position dans la série canadienne.

Dussault était rapide ce week-end, et il a connu un bon début de course, samedi matin. La pluie avait rendu la piste glissante, mais le pilote de la Porsche GT3 Cup Lauzon Autosport/Construction Vincent & Dussault n° 77 a pu gagner des positions.

Avec un tour à faire, alors qu’il était troisième de la série canadienne, il a été dépassé par un compétiteur au premier virage, et a perdu le contrôle de la voiture alors qu’il a tenté de reprendre sa place.

« Nous nous battions pour la troisième place parmi des retardataires, et quand j’ai tenté de le repasser, mes roues avants se sont bloquées et j’ai heurté le mur. La piste s’asséchait à certains endroits, mais était encore mouillée dans ce virage. Peut-être qu’avec la circulation lente et la piste mouillée, je me suis fait prendre et j’ai freiné trop fort », a expliqué Dussault.

Le pilote de 25 ans est revenu en piste pour terminer en cinquième place en série canadienne. « Heureusement, ma voiture n’a subi que des dommages cosmétiques, et nous serons prêts pour revenir en force à Toronto », a-t-il indiqué.

Deux courses combinées du Challenge Porsche GT3 Cup Canada et USA étaient prévues ce week-end, en marge des Sahlen’s Six Hours of the Glen. La course de vendredi a été interrompue après qu’un violent accident impliquant plus de 10 voitures ait forcé le déploiement d’un drapeau rouge prolongé.

Dussault et la Porsche GT3 Cup Lauzon Autosport/Construction Vincent & Dussault n° 77 ont failli être impliqués dans ce violent carambolage, mais le pilote a pu éviter de justesse la collision alors qu’il roulait à plus de 220 km/h. Quatre pilotes ont été conduits à l’hôpital à la suite de cet accident.

« J’ai été l’un des derniers pilotes à pouvoir l’éviter. Ç’a été brutal. C’est certainement l’un des plus violents accidents que j’ai vus. Mes pensées vont à tous les pilotes et leurs équipes qui ont été impliqués », a mentionné Dussault.

Selon une déclaration de l’organisme de sanction IMSA, la course pourrait être reprise à une date ultérieure et à un endroit à déterminer.

Patrick Dussault et la voiture Lauzon Autosport/Construction Vincent & Dussault n°77 seront de retour en action dans le Challenge Ultra94 Porsche GT3 Cup Canada présenté par Yokohama, du 14 au 16 juillet, dans les rues de Toronto, dans le cadre du week-end du Honda Indy.

source: Service Presse- Fannie Brouillette