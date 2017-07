Alex Tagliani au pied du podium

Lors du weekend inaugural de la série FRD LMP3 en Chine

Le circuit routier de Zhejiang en Chine accueillait ce weekend les deux manches inaugurales de la nouvelle série monotype FRD LMP3 (Le Mans Prototype 3)

Le Québécois Alex Tagliani était de la partie au sein de l’équipe Craft-Bamboo Racing basée à Hong Kong.

Tagliani partageait, avec l’Australien Greg Taylor, le volant de la voiture Ligier JS P3 numéro 20 peinte aux couleurs du nouveau protagoniste Jackson Storm du dernier film Les Bagnoles 3 de Disney.

La course inaugurale de samedi a été une épreuve exploratoire pour le tandem Canado-Australien. L’équipe du prototype LMP3 est remontée au septième rang après que Taylor eut échappé le prototype au premier tour pour se retrouver dernier.

C’est dimanche que le pilote originaire de Lachenaie a soudainement ouvert les soupapes ayant eu la possibilité de découvrir la veille les subtilités de la LMP3 sur le circuit routier de 3,30 kms de Zhejiang. Parti du neuvième rang à la suite de complications avec la boîte de vitesses de la Ligier lors de la qualification, Tagliani est immédiatement monté de deux rangs au premier passage.

Durant les 17 premiers tours, il a patiemment attendu l’ouverture le nez de son prototype dans la boîte de transmission du Français Yann Clairay avant de finalement prendre sa mesure. Par la suite, il a occupé le troisième rang du 21e au 23e tour avant de rendre le volant à son coéquipier Taylor.

Malheureusement, l’Australien a commis une faute à l’avant-dernier tour en tentant de ravir la deuxième position au Chinois Neiric Wei. Du coup, il s’est fait doubler par Martin Cao. L’équipe de Tagliani termine donc au pied du podium.

« C’est difficile à prédire mais si je n’avais pas eu d’ennuis avec la boîte de vitesses lors de la qualification pour la deuxième course, je n’aurais pas perdu du temps à suivre une voiture durant presque toute ma course avant de réussir à la doubler, a déclaré Tagliani.

La clé dans une série monotype est de bien se qualifier, et on l’a vu avec la victoire de l’autre voiture de Craft-Bamboo Racing qui a gagné à partir de la position de tête lors de cette course. Cependant, j’ai bien aimé la sensation de doubler six voitures en 21 tours. Notre performance montre qu’on est là pour gagner. »

Plus chanceux, ses coéquipiers de la Ligier numéro 95 pilotée par le Suisse Mathias Beche et le Britannique James Winslow se sont élancés de la pole position et mené 27 des 40 tours pour inscrire la première victoire de Craft-Bamboo Racing dans cette série.

Pilotant la Ligier qui représente Flash McQueen du film de Disney, Beche a mené les 20 premiers tours et Winslow les sept derniers. Samedi lors de la course inaugurale, la Ligier numéro 95 avait terminé au huitième rang derrière Tagliani.

Les deux prochaines épreuves de la série FRD LMP3 seront disputées sur le circuit routier Shanghai International le weekend du 30 juillet. Les amateurs peuvent suivre l’équipe Craft-Bamboo Racing sur Twitter www.twitter.com/craftbamboo et sur Facebook https://www.facebook.com/craftbambooracing

Source : Max d’Orsonnens Tagliani Autosport