Weekend plutôt Rock & Roll à Watkins Glen

Pour Martin Harvey et les pilotes de la Coupe Porsche GT3

Les pilotes de la Coupe Porsche GT3 IMSA ont finalement complété une course ce weekend avec la présentation ce samedi de la sixième étape du calendrier de la saison 2017 sur le circuit routier de 5,47 kilomètres de Watkins Glen dans l’état de New York.

Un horaire de deux courses avait été prévu pour cette confrontation amicale annuelle entre pilotes canadiens et américains, rencontre qui n’est pas toujours sociable.

S’élançant sous la pluie en file indienne dernière la voiture de tête, Martin Harvey de Repentigny a remonté de quatre positions à la 15e au troisième passage d’une course qui a duré 45 minutes, mais il a prudemment réduit la cadence lorsque la piste s’est asséchée à la suite de la deuxième neutralisation.

À la recherche d’adhérence à cause de ses pneus qui surchauffaient, le pilote de la Porsche numéro 08 Wingho Racing commanditée par les restaurants McDonald’s de Berthierville et Joliette et Porsche Prestige de Montréal a lentement glissé au classement avant de se faire sortir par l’Américain Will Hardeman qui voulait lui prendre un tour avec six minutes à faire.

Harvey a finalement terminé au 25e rang du classement général et quatrième dans le Championnat Masters canadien pour les pilotes de 45 ans et plus du Challenge de la coupe Porsche GT3. Au classement Master, Harvey est cinquième.

« Ç’a été une course bizarre avec ce changement des conditions de la piste, a avoué Harvey. Lorsque mes pneus se sont mis à chauffer, je n’ai pas couru de risque, car lors de la course de vendredi, j’ai vu au moins deux millions de dollars de voitures Porsche tordues.

Je n’avais pas l’intention de me retrouver dans les garde-fous qui sont très rapprochés au Glen. N’eut été de l’accrochage avec l’Américain en fin de course, j’aurais pu être en mesure de terminer sur le podium canadien en catégorie Master. Dommage qu’il n’ait pas plu durant toute la course, car je me sentais à l’aise sur la piste détrempée. »

Zacharie Robichon d’Ottawa a remporté sa première course de la saison samedi après s’être élancé du troisième rang. Il a d’abord doublé au 12e tour l’Américain Jake Eidson le détenteur de la pole, puis son grand rival Scott Hargrove de Tsawwassen en Colombie-Britannique au 16e passage.

Hargrove n’a peut-être pas apprécié, car il a poussé l’Ontarien pour reprendre les commandes. Même s’il a laissé Robichon reprendre sa position, les officiels l’ont tout de même pénalisé d’un passage dans la ligne des stands, pénalité qui l’a finalement reléguée au sixième rang.

Hardeman est monté sur la troisième marche du podium au classement final. Trente des 40 pilotes inscrits ont pris le départ de cette course, 16 ont terminé sur le tour du vainqueur et 27 ont croisé l’arrivée.

Au classement général canadien, Hargrove est toujours premier grâce à ses quatre victoires et ses 103 points. Il devance Robichon par onze points.

Un carambolage monstre force l’annulation de la première course du vendredi

Lors de la première course du weekend de la Coupe Porsche GT3 prévue par un vendredi après-midi ensoleillé, la confrontation Canada – États-Unis a été annulée à la suite d’une hécatombe survenue lors du deuxième tour au bout de la côte menant aux esses de l’entrée du virage 3 alors que deux Porsche 911 se sont accrochées pour terminer leur virevolte au beau milieu de la piste.

Comme Martin Harvey l’avait prévu, le peloton qui suivait a été entraîné dans cet enchaînement lorsque les poursuivants sont tombés en mode panique en freinant abruptement avec des Porsche qui ne sont pas munies d’ABS. Chaque nouvelle collision a étalé son lot de débris sur le bitume, réduisant considérablement la largeur de la piste au point où elle devint impassible.

Dix des 30 Porsche 911 inscrites à la Coupe Platine ont été impliquées dans l’incident et ils n’ont pas pris le départ de la course de samedi. Aucun pilote n’a été sérieusement blessé.

Même si les officiels avaient divisé le peloton des 40 Porsche en deux vagues en décalant le départ des 10 voitures de la Coupe Or de 40 secondes, ce sont deux voitures du milieu du peloton du premier groupe qui ont été la cause de ce carambolage monstre.

Martin Harvey a évité tout contact avec les voitures du cimetière Porsche puisqu’il s’était élancé plus loin sur la grille. Cet incident n’a pas été sans rappeler les accrochages au premier virage de la première course au Glen l’an dernier.

Pour information sur le Challenge canadien de la coupe Porsche GT3 Ultra 94, visitez le site www.imsa.com ou suivez la série sur #GT3CAN at @IMSA on Twitter or IMSA on Facebook.

Prochaine étape : Le Molson Indy de Toronto

À la suite des épreuves de Watkins Glen, l’édition 2016 du Challenge canadien de la coupe Porsche GT3 Ultra 94 a atteint la mi-saison. De retour au Canada, les prochaines épreuves auront lieu dans le cadre du Molson Indy de Toronto les 15 et 16 juillet et un mois plus tard, le Grand Prix de Trois-Rivières accueillera les pilotes du Challenge Porsche GT3 les 12 et 13 août.

La série terminera la saison avec un retour au Canadian Tire Motorsport Park pour les dernières étapes de la saison lors du weekend de la fête du Travail les 2 et 3 septembre

Source : Max d’Orsonnens