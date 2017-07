Nouveau record pour Sacha Fenestraz au Hungaroring

Vainqueur il y a un mois à Monaco

Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) a poursuivi sur sa lancée lors du retour en piste de la Formule Renault Eurocup.

Auteur du nouveau temps de référence de la catégorie au Hungaroring, le Français a dominé les deux séances d’essais collectifs pour devancer Robert Shwartzman (R-ace GP) et le rookie Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing).

Jeudi, Sacha Fenestraz réalisait le tour le plus rapide des tests privés en 1’41’’256. Le Français avait pris les commandes lors de la première session avant d’être relayé par Robert Shwartzman, mais Sacha Fenestraz répliquait dans les deux dernières séances.

Will Palmer (R-ace GP) et Sacha Fenestraz s’échangeaient la tête en début de journée avant l’interruption provoquée par Presley Martono (Mark Burdett Motorsport). À la reprise, Yifei Ye et Max Defourny (R-ace GP) se mêlaient à la lutte, mais Sacha Fenestraz reprenait les commandes avant le drapeau rouge causé par Ghislain Cordeel (Arden Motorsport).

À neuf minutes du drapeau à damier, Sacha Fenestraz améliorait en 1’40’’838 pour ravir définitivement la première place puisque Max Defourny échouait à quatre millièmes de seconde. Le pilote de la Renault Sport Academy Max Fewtrell (Tech 1 Racing), Yifei Ye et Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) complétaient le top cinq.

Sous un ciel plus couvert l’après-midi, Max Defourny s’installait au sommet de la feuille des temps avant d’être délogé par Alex Peroni (Fortec Motorsports) et Gabriel Aubry.

Alors qu’il ne restait que huit minutes, Max Fewtrell lançait le sprint final durant lequel Richard Verschoor (MP Motorsport), membre du Red Bull Junior Team, était le premier à battre la référence matinale. C’était toutefois Sacha Fenestraz qui se montrait à nouveau le plus rapide en 1’40’’244 devant Robert Shwartzman, Yifei Ye, Gabriel Aubry et un autre protégé du programme autrichien, Daniel Ticktum (Arden Motorsport).

Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) :

« Après presqu’un mois de pause, cela fait du bien de reprendre la piste ! Il était important de bien préparer ce week-end, d’autant que certains concurrents ont disputé le meeting d’ouverture de la Formule Renault NEC la semaine dernière à Monza. Les premiers résultats indiquent que le travail a été bien fait et j’espère que ce sera encore plus flagrant au moment de concrétiser demain. Cela devrait être une journée intéressante selon ce que la météo nous réserve. »

Robert Shwartzman (R-ace GP) :

« Nous avons travaillé sur les réglages durant la première séance. C’était un peu difficile d’y parvenir avec la chaleur, mais nous y sommes arrivés l’après-midi. Malgré quelques erreurs de ma part, les sensations étaient meilleures. L’objectif demain sera d’avoir les pole positions. Il pourrait pleuvoir, mais cela ne me pose aucun souci. Quoiqu’il arrive, les conditions seront les mêmes pour tout le monde et il faudra faire de son mieux. »

Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) :

« J’avais déjà roulé ici pendant ma première saison à l’Autosport Academy en 2015. Avec des monoplaces si différentes et cette piste resurfacée depuis, l’expérience offrait d’autres sensations. Depuis les trois meetings consécutifs en mai, j’ai beaucoup travaillé mon physique pour revenir dans la lutte pour le titre dès la Hongrie. L’équipe m’a préparé une bonne voiture pour me mettre dans les meilleures conditions. »

Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) :

« C’est sympa de revenir au Hungaroring. C’est un circuit que j’aime beaucoup avec son rythme assez spécial qui requiert un pilotage atypique. C’est intéressant de devoir s’adapter à la piste !

Depuis ma dernière visite en F4, le tracé dispose d’un nouveau enrobé et j’ai été un peu surpris hier en surpilotant par endroits. Aujourd’hui, nous nous sommes concentrés sur mon développement et celui de la voiture. Nous sommes arrivés à un niveau qui devrait nous permettre de jouer le top trois voire la pole position demain. »

source: Formule Renault Eurocup