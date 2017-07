Neuville et Tänak en duel pour la victoire en Pologne

Neuville aborde la dernière super-spéciale du jour en tête en Pologne

Thierry Neuville est revenu en tête du Rallye de Pologne en profitant de la perte de temps d’Ott Tänak, dont la Ford Fiesta a perdu son aileron arrière.

L’ES16 du Rallye de Pologne aura conditionné une grande partie du classement général actuel. Thierry Neuville (Hyundai) pointe en tête de l’épreuve avec 3″1 d’avance sur Ott Tänak (Ford) après avoir signé le meilleur temps dans l’ES18, et glané six dixièmes supplémentaires dans la super-spéciale de conclusion de la journée.

Précédent leader, c’est dans la seizième spéciale, où Jari-Matti Latvala (Toyota) a été contraint à l’abandon et où Neuville avait expérimenté une crevaison, que Tänak a vu son aileron arrière se détacher. L’Estonien a dû composer en fin d’étape avec une Fiesta aux appuis aérodynamiques perturbés, de quoi perdre petit à petit son avance et céder les commandes de la course au pilote belge après l’ES18.

Solidement positionné en troisième position, Hayden Paddon (Hyundai) observe le duel pour la victoire à distance, en pointant à 25″5 de Neuville et 22″4 de Tänak. Malgré un moteur semblant capricieux, Sébastien Ogier (Ford) est revenu en quatrième position à 1’32″et devance de 11″8 Dani Sordo (Hyundai), qui a connu une crevaison dans l’ES18.

Teemu Suninen (Ford), Stéphane Lefebvre (Citroën), Mads Ostberg (Ford), Elfyn Evans (Ford) et Andreas Mikkelsen (Citroën), qui a passé Juho Hänninen (Toyota) pour la dixième place, suivent au classement. Malgré une crevaison chacun dans l’ES17, Ole Christian Veiby (Skoda Fabia R5) et Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5) devraient conserver les deux premières places en WRC-2 après l’ES19, devant Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5).

En Junior WRC, Nils Solans reste leader, 40″1 devant Dennis Radström. Terry Folb pointe au troisième rang à 41″4, quand Nicolas Ciamin est 4e à 53″4.

La troisième et dernière étape du Rallye de Pologne débutera demain dès 8h10 et sera à suivre en direct avec notre live-texte.

Classement Rallye de Pologne

source: Autohebodo.fr – Pierre Tassel (photo © Hyundai Motorsport)