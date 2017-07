Neuville en bagarre avec Tänak et Latvala en Pologne

Thierry Neuville a pris les commandes de la course en Pologne

Mais Ott Tänak et Jari-Matti Latvala reste au contact.

Les conditions de piste vendredi en Pologne n’ont pas facilité la tâche des pilotes engagés sur la huitième manche du Championnat du Monde des Rallyes 2017.

Au terme de la matinée, Jari-Matti Latvala (Toyota) avait pris les commandes de la course face à Thierry Neuville (Hyundai), mais le pilote belge s’est mieux sorti du deuxième passage dans l’après-midi, amputé de l’ES6, les spectateurs polonais n’étant pas suffisamment en sécurité selon la direction de course.

Toujours leader après l’ES7, remportée par Teemu Suninen (Ford), auteur de son premier scratch dans la catégorie, Latvala a laissé dans un premier temps Ott Tänak (Ford) prendre la tête du classement après l’ES8, dominée par Neuville, avant que le Belge ne prenne l’avantage dans l’ES9 en devançant de 3″2 l’Estonien de M-Sport.

Au terme de la super-spéciale de Mikolajki, Neuville pointe aux avant-postes de l’épreuve avec 1″3 de marge sur Tänak, alors que Latvala, qui avouait ne pas avoir trouvé le rythme dans le second passage, complète le tiercé de tête à 6″6 du leader.

Ogier tente de résister, Suninen s’affirme

Positionné en ouvreur ce vendredi, Sébastien Ogier (Ford) a concédé du temps dans le second passage de l’après-midi, l’eau stagnante dans les ornières ne facilitant pas la tâche du Français. Le champion du monde est quatrième ce soir à 35″1 de Neuville.

Hayden Paddon (Hyundai) conserve la cinquième place à 4″5 de Sébastien Ogier, et devance son équipier Dani Sordo. Teemu Suninen (Ford) et Juho Hänninen (Toyota) suivent au classement devant Stéphane Lefebvre (Citroën) et Mads Ostberg (Ford) qui complètent le top 10.

Elfyn Evans (Ford), vainqueur de la super-spéciale, se classe 11e à plus de 2′ devant la Citroën C3 d’Andreas Mikkelsen, qui soulignait être plus en confiance après son écart de la matinée et une touchette avec une souche.

En WRC Trophy, Valeriy Gorban (Mini) est confortablement installé en tête de la catégorie, avec 5’55 » d’avance sur Jean-Michel Raoux (DS3 WRC). En WRC-2, Ole Christian Veiby (Skoda Fabia R5) domine toujours Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5), 5″1 séparant les deux pilotes. Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5) reste 3e en WRC-2, et est devancé au général par ses compatriotes Pierre-Louis Loubet (Ford Fiesta R5) et Eric Camilli (Ford Fiesta R5).

La première spéciale de l’étape de samedi débutera demain à 8h08 et sera à suivre, comme l’intégralité de la journée, en direct avec notre live-texte.

Classement Rallye de Pologne

Pos Num Pilote Temps Dif. précédent Dif. premier

1. 5 T. NEUVILLE 56:21.2

2. 2 O. TANAK 56:22.5 +1.3 +1.3

3. 10 J. LATVALA 56:27.8 +5.3 +6.6

4. 1 S. OGIER 56:56.3 +28.5 +35.1

5. 4 H. PADDON 57:00.8 +4.5 +39.6

6. 6 D. SORDO 57:12.9 +12.1 +51.7

7. 15 T. SUNINEN 57:32.2 +19.3 +1:11.0

8. 11 J. HANNINEN 57:50.1 +17.9 +1:28.9

9. 9 S. LEFEBVRE 57:58.2 +8.1 +1:37.0

10. 14 M. OSTBERG 58:03.9 +5.7 +1:42.7

11. 3 E. EVANS 58:23.5 +19.6 +2:02.3

12. 7 A. MIKKELSEN 59:09.7 +46.2 +2:48.5

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel