IMSA – Pipo Derani place ESM en pole à Watkins Glen

Luis Felipe Derani a signé la pole position des 6 Heures de Watkins Glen en IMSA

Aligné sur la Ligier-Onroak DPi-Nissan n°2 du Tequila Patron ESM, Luis Felipe Derani s’est montré le plus véloce lors de la séance de qualification des 6 Heures de Watkins Glen, comptant également pour la North Americain Endurance Cup.

Le Brésilien a bouclé un tour en 1’34″405 et s’est octroyé la première position sur la grille de départ en devançant de 162 millièmes le Français Olivier Pla (PR1/Mathiasen Motorsports – Ligier).

La première Cadillac DPi-V.R n°5 – Action Express Racing de Barbosa – Fittipaldi – Albuquerque partira depuis la seconde ligne au côté de la Cadillac DPi-V.R n°10 – Wayne Taylor Racing des frères Taylor. Johannes van Overbeek et Bruno Senna complètent le top 5 au volant de la Ligier-Onroak DPi-Nissan n°22 – Tequila Patron ESM.

Largement dominateur durant les essais libres, le trio French – O’Ward – Masson a une nouvelle fois pris l’avantage en catégorie PC, avec la Oreca FLM09 n°38 du Performance Tech Motorsports durant ces qualifications.

Ford a dominé la session en GTLM

Ford s’est hissé aux avant-postes en GTLM, avec la Ford GT n°66 du Chip Ganassi Racing de Joey Hand et Dirk Müller, meilleur chrono en 1’42″507, trois dixièmes devant les deux BMW M6 – Team RLL n°25 de Auberlen – Sims et n°24 d’Edwards – Tomczyk, et la Ford GT n°67 de Briscoe – Westbrook. Patrick Pilet et Dirk Werner débuteront la course en cinquième position en GTLM avec la première Porsche 911 RSR n°911.

L’Acura NSX GT3 n°93 – Michael Shank Racing de Lally – Legge a signé la pole en GTD. La course des 6 Heures de Watkins Glen débutera à 10h10 heure locale, 16h10 heure française.

Classement qualifications

Pos Num Cat Ecurie Voiture Pilote Pilote Pilote Temps Ecart 1er Tours 1 2 P Tequila Patron ESM Nissan DPi Sharp Dalziel Derani 1:34.405 – 9 2 52 P PR1/Mathiasen Motorsports Ligier LMP2 Gutierrez Pla 1:34.567 +0.162 9 3 5 P Mustang Sampling Racing Cadillac DPi Barbosa Fittipaldi Albuquerque 1:35.306 +0.901 10 4 10 P Konica Minolta Cadillac DPi-V.R Cadillac DPi Taylor Taylor 1:35.496 +1.091 10 5 22 P Tequila Patron ESM Nissan DPi Brown van Overbeek Senna 1:35.637 +1.232 8 6 31 P Whelen Engineering Racing Cadillac DPi Cameron Curran Albuquerque 1:36.103 +1.698 10 7 90 P VisitFlorida Racing Multimatic/Riley LMP2 Goossens Van Der Zande 1:36.129 +1.724 9 8 85 P JDC-Miller Motorsports ORECA LMP2 Miller Goikhberg Simpson 1:36.799 +2.394 9 9 55 P Mazda Motorsports Mazda DPi Nunez Bomarito Pigot 1:36.886 +2.481 9 10 70 P Mazda Motorsports Mazda DPi Long Miller Franchitti 1:36.981 +2.576 9 11 38 PC Performance Tech Motorsports ORECA FLM09 French O’Ward Masson 1:40.049 +5.644 9 12 20 PC BAR1 Motorsports ORECA FLM09 Yount Rice Burkett 1:42.125 +7.720 9 13 66 GTLM Ford Chip Ganassi Racing Ford GT Mueller Hand 1:42.507 +8.102 9 14 25 GTLM BMW Team RLL BMW M6 GTLM Auberlen Sims 1:42.813 +8.408 7 15 24 GTLM BMW Team RLL BMW M6 GTLM Edwards Tomczyk 1:42.881 +8.476 6 16 67 GTLM Ford Chip Ganassi Racing Ford GT Briscoe Westbrook 1:42.884 +8.479 7 17 911 GTLM Porsche GT Team Porsche 911 RSR Pilet Werner 1:43.140 +8.735 9 18 4 GTLM Corvette Racing Chevrolet Corvette C7.R Gavin Milner 1:43.189 +8.784 8 19 912 GTLM Porsche GT Team Porsche 911 RSR Vanthoor Bruni 1:43.192 +8.787 8 20 3 GTLM Corvette Racing Chevrolet Corvette C7.R Magnussen Garcia 1:43.243 +8.838 7 21 26 PC BAR1 Motorsports ORECA FLM09 Alder Jones Yacaman 1:43.575 +9.170 8 22 93 GTD Michael Shank Racing w/ Curb-Agajanian Acura NSX GT3 Lally Legge 1:46.051 +11.646 6 23 57 GTD Stevenson Motorsports Audi R8 LMS GT3 Aschenbach Davis 1:46.271 +11.866 6 24 15 GTD 3GT Racing Lexus RCF GT3 Alon Hawksworth Cindric 1:46.724 +12.319 6 25 86 GTD Michael Shank Racing w/ Curb-Agajanian Acura NSX GT3 Segal Negri Jr. 1:46.816 +12.411 7 26 27 GTD Dream Racing Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Ruberti Sbirrazzuoli 1:47.490 +13.085 7 27 96 GTD Turner Motorsport BMW M6 GT3 Marks Klingmann 1:47.551 +13.146 7 28 16 GTD Change Racing Lamborghini Huracan GT3 Sandberg Mul Lewis 1:47.774 +13.369 7 29 48 GTD Paul Miller Racing Lamborghini Huracan GT3 Sellers Snow 1:47.826 +13.421 7 30 14 GTD 3GT Racing Lexus RCF GT3 Pruett Karam Cindric 1:48.058 +13.653 5 31 63 GTD Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3 Nielsen Balzan Cressoni 1:48.098 +13.693 6 32 33 GTD Riley Motorsports – Team AMG Mercedes-AMG GT3 Keating Bleekemolen Farnbacher 1:48.282 +13.877 7 33 75 GTD SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Vautier Habul Said 1:48.778 +14.373 7 34 73 GTD Park Place Motorsports Porsche 911 GT3 R Lindsey McMurry 1:48.895 +14.490 6 35 28 GTD Alegra Motorsports Porsche 911 GT3 R Morad de Quesada Christensen 1:49.131 +14.726 7 36 50 GTD Riley Motorsports – WeatherTech Racing Mercedes-AMG GT3 MacNeil Jeannette Van Gisbergen 1:49.879 +15.474 7 37 23 GTD Alex Job Racing Audi R8 LMS GT3 Sweedler Bell Montecalvo 1:50.647 +16.242 3 38 54 GTD CORE autosport Porsche 911 GT3 R Bennett Braun Jonsson 1:50.973 +1

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © Courtesy of IMSA)