DTM – C1 : Spengler dominateur au Norisring

​Bruno Spengler a dominé les débats sur le tracé allemand pour s’adjuger sa première victoire de la saison

Spengler dominateur au Norisring Bruno Spengler s’est imposé ce samedi au Norisring dans des conditions humides.

Juste avant le début de la course, une averse venait détremper le circuit, obligeant les pilotes à opter pour un départ en pneus pluie. Entre les deux tours de formation nécessaires sous la pluie, Loïc Duval (Audi) était ainsi contraint à changer de pneus.

A l’extinction des feux, Bruno Spengler (BMW) a pris un meilleur départ que Maxime Martin (BMW), auteur de la pole position. Dans le peloton, les Mercedes de Robert Wickens et Lucas Auer devaient renoncer, alors que Spengler s’est concentré à aligner les meilleurs temps jusqu’à son changement de pneumatiques pour les slicks, la piste s’asséchant au fil des minutes.

Une fois tous les pilotes arrêtés pour chausser des pneus adaptés aux nouvelles conditions de piste, les positions n’ont plus évolué en tête malgré la pression mise par Mattias Ekström (Audi) sur Maxime Martin pour la deuxième place.

Bruno Spengler empoche sa première victoire depuis 2013 devant Maxime Martin et Mattias Ekström qui s’empare du même coup de la tête du championnat aux dépens de René Rast (Audi), 12e ce samedi. Marco Wittmann (BMW) termine au pied du podium devant ses équipiers Timo Glock et Tom Blomqvist. Edoardo Mortara signe la meilleure performance d’une Mercedes avec une huitième place devant Nico Müller (Audi) et Gary Paffett (Mercedes). Loïc Duval termine 15e.

Classement course 1

.

Pos Pilote Voiture Temps Ecart 1er Tours 1 Bruno Spengler BMW M4 DTM 53:15.532 Leader 61 2 Maxime Martin BMW M4 DTM 53:19.917 4.385 61 3 Mattias Ekström Audi RS5 DTM 53:20.308 4.776 61 4 Marco Wittmann BMW M4 DTM 53:26.344 10.812 61 5 Timo Glock BMW M4 DTM 53:27.683 12.151 61 6 Tom Blomqvist BMW M4 DTM 53:28.360 12.828 61 7 Jamie Green Audi RS5 DTM 53:34.105 18.573 61 8 Edoardo Mortara Mercedes-AMG C 63 DTM 53:35.860 20.328 61 9 Nico Müller Audi RS5 DTM 53:36.887 21.355 61 10 Gary Paffett Mercedes-AMG C 63 DTM 53:50.239 34.707 61 11 Paul Di Resta Mercedes-AMG C 63 DTM 53:50.518 34.986 61 12 René Rast Audi RS5 DTM 53:50.889 35.357 61 13 Mike Rockenfeller Audi RS5 DTM 53:56.819 41.287 61 14 Maro Engel Mercedes-AMG C 63 DTM 53:58.060 42.528 61 15 Loic Duval Audi RS 5 DTM 53:44.387 1L 60 – Augusto Farfus BMW M4 DTM 10:42.518 52L 9 – Lucas Auer Mercedes-AMG C 63 DTM 1:40.694 60L 1 – Robert Wickens Mercedes-AMG C 63 DTM 0

source: Autohbdo.fr – Nina Rochette (photo © DTM Media)