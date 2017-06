Ron Dennis cède ses parts dans McLaren

Dennis va céder ses parts dans McLaren Automotive et McLaren Technology Group et quitter ses fonctions de président

Le nouveau McLaren Group va réunir les deux entités sous la présidence de Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa.

C’est la fin d’une ère à Woking. McLaren a confirmé ce vendredi matin, que Ron Dennis, qui conservait des parts dans les deux entités McLaren Automotive et Technology Group après avoir été mis en retrait fin 2016, tout en demeurant le président des structures, allait céder ses parts et quitter ses fonctions.

Ron Dennis, 70 ans depuis le 1er juin, aura passé 37 ans au sein de McLaren, après la fusion entre son équipe Project Four et Team McLaren en 1980 pour constituer McLaren International.

Dennis a par la suite emmené l’écurie britannique jusqu’au sommet de la F1, avec sept titres Constructeurs et dix titres Pilotes (de Niki Lauda en 1984 à Lewis Hamilton en 2008, en passant par la domination d’Alain Prost et Ayrton Senna à la fin des années 80).

« Je suis très heureux d’avoir conclu un accord avec mes partenaires de chez McLaren, indique Ron Dennis. Cela représente une fin appropriée et me permettra de me concentrer sur mes autres centres d’intérêt. J’ai toujours dit que mes 37 ans à Woking devraient être considérés comme un chapitre dans le livre McLaren, et je souhaite à McLaren tout le succès au moment où le groupe regarde vers le futur.

Je continuerai à officier en tant que consultant dans diverses entreprises et à travailler avec le Comité consultatif sur l’innovation du ministère britannique de la Défense pour aider à améliorer la technologie, la culture et les organisations qui préservent la sécurité nationale du Royaume-Uni.

Je continuerai également à gérer la fondation Dreamchasing, qui s’occupe et offre des financements à des enfants et des jeunes de tous horizons, afin qu’ils réussissent dans leurs rêves de carrière. Cela a fonctionné avec Lewis Hamilton, que j’ai pris sous mon aile quand il avait seulement 12 ans et qui est devenu champion du monde de Formule 1 avec McLaren en 2008, qui a inspiré mon idée d’établir Dreamchasing. »

Nouvelle ère chez McLaren

Outre l’annonce du rachat des parts de Ron Dennis, qui permettra à Bahrain Mumtalakat Holding Company et au groupe TAG Group de rester actionnaires majoritaires, McLaren va connaître une organisation revue avec la constitution du nouveau McLaren Group, qui englobera McLaren Automotive et McLaren Technolgy Group.

Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa va prendre la présidence exécutive de cette entité, alors que Mansour Ojjeh sera à la tête du comité de direction.

Mike Flewitt conserve la tête de McLaren Automotive en tant que directeur général, quand Jonathan Neale reste directeur de l’exploitation de McLaren Technology Group et Zak Brown directeur exécutif de McLaren Technology Group.

« McLaren est unique en raison de son héritage et de sa passion pour être le meilleur dans tout ses actions, mais aussi parce qu’aucune autre entreprise au monde ne peut revendiquer une structure d’entreprise qui comprend l’automobile, le sport automobile et les technologies appliquées, souligne Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa. Il est clair qu’en tant que groupe, chacun de ces trois piliers de notre entreprise appuiera et renforcera les deux autres. »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel