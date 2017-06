Les Porsche 911 GT3 R en force aux 24h de Spa

Le Team75 Bernhard et Herberth Motorsport aligneront au total trois Porsche 911 GT3 R aux 24 Heures de Spa-Francorchamps

Les Porsche 911 GT3 R seront à l’honneur aux 24 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique), épreuve phare des Blancpain GT Series Endurance Cup, disputées les 29 et 30 juillet.

Le Team75 Bernhard alignera un modèle qui sera confiée à Michael Christensen, Kévin Estre et Laurens Vanthoor, vainqueur des 24 Heures de Spa en 2014.

« En rejoignant Porsche, j’avais le rêve de disputer quatre épreuves majeures du GT3 : Bathurst (Australie), le Nürburgring (Allemagne), Spa et Macao (Chine), avoue Laurens Vanthoor. J’ai vraiment hâte de revenir aux 24 Heures de Spa.

Ce sera la première course de 24 heures que disputera le Team75 Bernhard, mais j’aime l’idée de travailler en petite équipe. Nous ferons face à des équipes bien plus expérimentées, mais je suis certain que nous serons en mesure de nous battre pour le podium. »

Herberth Motorsport engagera deux Porsche 911 GT3 R, la première étant pilotée par Sven Müller, le jeune pilote Porsche Mathieu Jaminet et les amateurs Daniel Allemann et Ralf Bohn. La seconde sera confiée à un équipage 100% allemand avec Alfred et Robert Renauer, Jürgen Häring et Marc Lieb.

