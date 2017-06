La passe de trois pour Cédric Robert?

Organisé dans le cadre du Championnat de France Asphalte

Le Rallye du Rouergue (6-8 juillet) formera le troisième rendez-vous du Clio R3T Trophy France.

Auteur d’un sans-faute jusqu’ici, Cédric Robert a l’occasion de poursuivre sa série et de creuser l’écart sur ses concurrents avant de basculer dans la seconde moitié du calendrier.

Après Le Touquet et Antibes, le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie clôturera la première partie de saison du Clio R3T Trophy France. Les principaux prétendants seront réunis sur l’asphalte du sud-ouest pour une manche qui pourrait jouer un rôle crucial dans la course au titre.

Invaincu cette année, Cédric Robert peut asseoir un peu plus sa domination sur la catégorie dans l’Aveyron. Le leader du classement général aura d’ailleurs le bénéfice de l’expérience puisqu’il prendra le départ de son seizième Rallye du Rouergue, où il s’est déjà imposé à trois reprises !

Néanmoins, Cédric Robert devra se méfier de ses poursuivants et notamment de Florian Bernardi. Après avoir donné la réplique à des pilotes plus expérimentés sur des terrains qui lui étaient inconnus, ce dernier pourra s’appuyer sur sa connaissance d’une épreuve dont il était sorti vainqueur au sein du Trophée Twingo R1 en 2013.

Actuellement troisième et quatrième, Kevin van Deijne – qui retrouvera Kris Botson à sa droite – et Damien Tozlanian tenteront de trouver rapidement le bon rythme pour obtenir leur premier podium cette année. Il y a un an, les deux hommes s’étaient respectivement classés deuxième et sixième près de Rodez.

Sara Williams sera aussi au rendez-vous. Après avoir ouvert son compteur, la Britannique découvrira le Rouergue avec des objectifs inchangés : apprendre et démontrer ses progrès. Après son retrait à Antibes, David Sauvaigo sera également novice sur l’asphalte aveyronnais, ce qui ne devrait pas l’empêcher de viser ses premiers points cette saison.

Pour ses débuts en Clio R3T Trophy France, Dominique Patenotte a choisi une épreuve qu’il connaît, contrairement aux Italiens Riccardo Canzian et Michele Tassone. Le premier participera à son premier rallye en France après s’être illustré avec sa Clio R3T à la Targa Florio et au Rally del Salento tandis que le second n’est autre que le Champion Junior d’Italie 2015.

Absent à Antibes, Frédéric Perriat reviendra pour disputer son premier Rouergue depuis 2002. Enfin, dans la foulée de ses victoires en R3 au Rallye Régional du Clain et au Rallye National de la Vienne, l’expérimenté Philippe Rageau se frottera pour la première fois au Rouergue pour son retour en Clio R3T Trophy France.

Le Rallye du Rouergue se déroulera sur deux jours. Vendredi 7 juillet, deux boucles de deux spéciales seront au programme avant trois spéciales répétées le lendemain. Le parcours empruntera les célèbres routes de Campouriez–Le Nayrac et Luca–Moyrazes au sein d’un itinéraire total de 206,38 km.

Les inscrits:

#18 Cédric Robert – Matthieu Duval

#19 Florian Bernardi – Xavier Castex

#20 Kevin van Deijne – Kris Botson

#21 Damien Tozlanian – Pierre Blot

#22 Frédéric Perriat – Julie Bessonet

#23 Riccardo Canzian – Matteo Nobili

#24 Michele Tassone – Fabio Grimaldi

#25 Philippe Rageau – Alexandra Rageau

#26 Sara Williams – Mark Glennester

#27 Dominque Patenotte – Sabryna Salva-Lopez

#28 David Sauvaigo – Stéphane Marquez

1. Cédric Robert, 60 points

2. Florian Bernardi, 42 points

3. Kevin Van Deijne, 25 points

4. Damien Tozlanian, 20 points

5. Pascal Bérard, 16 points

6. Jean-Paul Monnin, 15 points

7. Frédéric Flajolet, 10 points

8. Frédéric Perriat, 8 points

9. Pascal Aimé, 8 points

10. Stéphane Gragnola, 6 points

11. Sara Williams, 2 points

source: Clio R3T Trophy France