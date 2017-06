Jeff Gordon pilote du Pace Car des Brickyard 400

Quadruple champion des Monster Energy NASCAR Cup Series

Jeff Gordon, sera le pilote du Pace Car des Brickyard 400 sur l’Indianapolis à la fin du mois de juillet prochain. Il s’agira d’une Chevrolet Camaro ZL1.

Ce n’est pas la première fois que Jeff Gordon est appelé pour piloter la voiture de sécurité sur l’Indianapolis Motor Speedway, puisqu’il l’a déjà fait il y a deux saisons de cela pour les 500 miles d’Indianapolis en IndyCar.

L’édition 2017 des Brickyard 400 sera la vingt-quatrième de l’histoire, 24, justement le numéro emblématique de Jeff Gordon durant la quasi-intégralité de sa carrière dans la première division de la NASCAR, puisqu’il s’agit du numéro avec lequel il a remporté l’intégralité de ses 93 victoires, dont ses cinq à Indianapolis (1994, 1998, 2001, 2004 et 2014), ce qui en fait le recordman de victoire.

Devenu consultant pour le groupe FOX Sports la saison dernière, Jeff Gordon manquera la course d’Indianapolis pour la première fois de sa carrière, l’an dernier il avait remplacé Dale Earnhardt Jr, convalescent à la suite d’une commotion cérébrale survenue lors d’un accident au Michigan quelques semaines plus tôt.

C’est difficile de croire que c’est la 24ème édition des Brickyard 400. Ce fut une course particulière pour moi et la NASCAR. Gagner sur le célèbre Indianapolis Motor Speedway était un rêve de gosse. Je suis impatient de mener le peloton au drapeau vert cette année et j’apprécie que Doug Boles et Chevrolet m’aient laissé l’occasion de le faire.

Outre ses cinq victoires à Indianapolis dont celle lors de l’épreuve inaugurale u 6 août 1994, course qui fut la première sur l’Indianapolis Motor Speedway à ne pas se disputer avec des monoplaces, Jeff Gordon compte également trois poles et dix-sept top-10.

Jeff Gordon est l’un des plus grands pilotes de l’histoire ayant roulé sur l’Indianapolis Motor Speedway et nous sommes heureux de l’accueillir pour emmener le peloton.

Quelques caractéristiques de la Chevrolet Camaro ZL1

V8 suralimenté de 6,2 L à injection directe

Transmission automatique à dix vitesses

Roues de 20 pouces, pneumatiques Goodyear Eagle F1 Supercar

0 à 60 mph en 3,5 secondes

source: www.us-racing.com