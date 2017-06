Alex Tagliani et l’équipe Craft-Bamboo Racing visent la victoire

Lors de la course inaugurale de la série FRD LMP3 en Chine

L’équipe Craft-Bamboo Racing vise la victoire ce weekend lors de la course inaugurale de la série FRD LMP3 qui sera disputée à Zhejiang en Chine.

Pour atteindre son objectif, l’équipe met en piste deux Ligier JS P3 qui seront pilotées par des pilotes aguerris afin de lui permettre de se battre pour la victoire.

La Ligier numéro 95 sera pilotée par le Suisse Mathias Beche et le Britannique James Winslow alors que le Québécois Alex Tagliani et l’Australien Greg Taylor se partageront le volant de la voiture numéro 20.

Les deux voitures seront peintes aux couleurs très attrayantes inspirées du nouveau film Les Bagnoles 3 de Disney avec le numéro 95 qui représente Flash McQueen alors que le design du numéro 20 sera aux couleurs du nouveau protagoniste du film, Jackson Storm.

Alex Tagliani, qui a fait ses preuves en IndyCar et en série NASCAR, est un nouveau venu au sein de l’équipe Craft-Bamboo Racing. Le pilote originaire de Lachenaie va donc découvrir les subtilités de la compétition LMP3.

Cependant, sa vaste expérience au volant de voitures sports en série IMSA ainsi que son sens technique très développé seront des atouts majeurs pour lui lorsqu’il fera l’essai de la Ligier JS P3 pour la première ce vendredi sur le circuit routier de 3,30 kms de Zhejiang.

Tagliani n’aura aucun problème à trouver les limites de sa Ligier. De plus, il pourra compter sur l’expérience de son coéquipier Greg Taylor qui connaît très bien ce prototype LMP3. Taylor a déjà connu les joies de la victoire sur une Ligier.

Il arrive du Challenge Road to Le Mans où il s’est frotté avec succès aux meilleurs pilotes de prototypes au monde. Taylor a hâte de retrouver le baquet d’une Ligier, car il espère écrire l’Histoire en remportant l’épreuve inaugurale de la série FRD LMP3 qui sera disputée samedi.

Mathias Beche et James Winslow ont beaucoup d’expérience au volant de prototypes Le Mans, et ils ont tous les deux déjà connu du succès au volant d’une Ligier JS P3. Cette qualité donne à ce duo un avantage marqué sur leurs adversaires, et il compte bien s’assurer que la voiture 95 sera aux avant-plans du peloton lors des deux courses.

Le circuit international Zhejiang sera une piste à découvrir pour les deux pilotes. Ils comptent bien utiliser tout le temps mis à leur disposition lors des deux séances d’essais libres pour se familiariser avec les subtilités de la piste et pour mettre au point leur bagnole. Pour l’équipe Craft-Bamboo Racing, la première séance d’essais de vendredi marquera le baptême en piste pour les deux voitures depuis qu’elle a reçu les Ligier du fabricant plus tôt cette année.

Toute l’équipe sera à l’oeuvre pour s’assurer du bon fonctionnement des deux voitures afin de maximiser leur performance en vue de la première qualification de samedi.

HORAIRE DU WEEKEND À ZHEJIANG, CHINE GMT +8

ESSAIS LIBRES 1

Vendredi, 30 juin : 05 h 00 – 06 h 00 – Heure de Montréal // 17 h 00 – 18 h 00 – Heure de Chine

ESSAIS LIBRES 2

Vendredi, 30 juin : 22 h 40 – 23 h 40 (Montréal) // Samedi, 1er juillet : 10 h 40 – 11 h 40 (Chine)

QUALIFICATIONS

Samedi, 1er juillet : 02 h 05 – 02 h 35 (Montréal) // 14 h 05 – 14 h 35 (Chine)

COURSE 1

Samedi, 1er juillet : 05 h 10 – 06 h 00 (Montréal) // 17 h 10 – 18 h 00 (Chine)

COURSE 2

Dimanche, 2 juillet : 01 h 15 – 02 h 15 (Montréal) // 13 h 15 – 14 h 15 (Chine)

COMMENTAIRES

Richard Coleman, PDG de Craft-Bamboo Racing

« L’attente est finalement terminée et la Série FRD LMP3 prend son envol ce weekend. Nous sommes fiers de présenter deux voitures qui seront compétitives grâce à notre excellent quatuor de pilotes et de nos partenaires qui partagent cette expérience avec nous. Tous les espoirs de victoires sont permis. »

#20 Ligier JS P3

Alex Tagliani

« Je suis impatient de travailler avec Craft-Bamboo et surtout de piloter cette voiture excitante sur une piste qui semble impressionnante. J’ai également hâte de mieux connaître mon nouveau partenaire et j’espère mener l’équipe aux succès qu’ils attendent. »

Greg Taylor

Comme tout le monde, j’ai hâte que la saison débute. Nous n’avons pas eu de temps pour préparer la voiture pour une piste qui nous est inconnue, mais elle semble bien adaptée pour les LMP3.

La Ligier JS P3 est tellement une bonne voiture de course que je suis assuré que la compétition sera serrée et que la série connaîtra beaucoup de succès. J’arrive du Challenge « Road to Le Mans » ou j’ai piloté le même type de voiture. Je n’aurai aucune difficulté à atteindre les limites de cette nouvelle voiture.»

#95 Ligier JS P3

Mathias Beche

« Je suis heureux d’être de retour avec Craft-Bamboo Racing. L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour mener ce projet à terme. Ils ont une approche très professionnelle et des buts très précis quand ils abordent un projet. Ce nouveau défi est excitant à cause de notre partenariat avec DisneyoPixar et le design de notre voiture qui est inspirée de celle Flash McQueen. J’ai aussi hâte de découvrir la piste. »

James Winslow

« Je prédis que les voitures Craft-Bamboo seront à l’avant-plan du peloton des LMP3 dès le départ de la série, comme elles l’ont toujours été. Nous allons nous battre et nous sommes bien préparés pour la lutte au titre.

Je m’attends à une forte opposition de nos adversaires, car il y a beaucoup de pilotes de pointe inscrits au championnat. Tous n’ont qu’un seul but : la victoire. Mathias et moi, assistés de nos ingénieurs très expérimentés, allons présenter une équipe puissante et la victoire est notre but. »

Photo Tagliani et Taylor avec la Ligier numéro 20 de Jackson Storm

La Ligier JS P3 numéro 20 de Craft-Bamboo Racing pilotée par Alex Tagliani et Greg Taylor

Suivez l’équipe Craft-Bamboo Racing sur Twitter www.twitter.com/craftbamboo et sur Facebook https://www.facebook.com/craftbambooracing

source: Phillip Morton -Public Relations Executive – Craft-Bamboo Racing