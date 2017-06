« Soirée Modlite Québec»

À l’autodrome Granby vendredi !

Les équipes de la série Modlite Québec se rendront ce vendredi du côté de l’autodrome Granby pour leur seule apparition de la saison 2017.

Les pliotes participeront à une finale de 20 tours prévue par le directeur de courses Steve Salvas avec Benoit Savoie à titre de signaleur officiel….la soirée promet d’être excitante au possible.

Sous la commandite officielle de Pièces d’Autos Dionne de Drummondville et de Sorel nous nous transportons donc du côté de l’autodrome Granby pour la soirée « Modlite et Modifiés 2017 » dont les points de championnats ainsi que les points pour le titre de recrue de l’année seront cumulés.

Notre dernière sortie s’était faite jeudi soir dernier lors de la fin de semaine de la St-Jean Baptiste et le podium fut alors composé de Michaël Forcier # 27, Stéphane Raymond # 57 et Martin Fleurent # 52.

Au chapitre des classements, trois sections sont en première vue; débutons par le classement des pilotes qui ont cumulés le plus de points soient Michaël Forcier # 27 suivi de Keven Burke # 91 et Martin Fleurent pilote et aussi président de la série.

Pour le classement des Recrues, les trois meilleurs sont Steve Comeau # S-8, Keven Boucher # 117 et Alexia Roux # 92.

Le troisième et non le moindre est celui de notre fameux POOL des podiums ouvert tant aux pilotes qu’à tout amateur de courses voulant s’amuser avec nous…. et c’est la pilote Karine Thibeault # 74K qui domine le classement avec 42 points suivi de Dany Doyon avec 37 points et finalement Karine Croteau ayant accumulé 26 points selon ses mises…..participez en grand nombre c’est l’fun et ça coûte rien!

POOL Modlite Québec

À chacune de nos courses « comptant pour le championnat » vous pouvez faire votre POOL simplement en vous rendant sur notre site internet, cliquer sur l’onglet « Pool Modlite Québec », vous inscrire si ce n’est pas déjà fait et former votre podium de la finale selon votre bon feeling…. des points sont attribués selon vos choix….c’est facile et surtout c’est »Gratuit »…amusez-vous avec nous!

Vous voulez afficher votre commerce pour l’une ou l’autre de nos courses ou encore commanditer un événement spécial, n’hésitez pas à contacter un membre de la direction et une place de choix vous sera faite…voilà une belle occasion de vous joindre à la troupe Modlite Québec!

Pour plus d’informations sur notre série ou pour acquérir un bolide de qualité en vu de la saison 2017 ou tout simplement connaître les pilotes et admirer ces superbes bolides à l’échelle 5/8 de leurs grands frères Modifiés, visitez régulièrement notre site internet : http://www.modlitequebec.com

source: Relationniste Modlite Québec