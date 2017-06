Les athlètes Monster Energy Nic Hamilton et Oliver Solberg

Au départ du rallycross national CXE du GP3R

Les athlètes Monster Energy Oliver Solberg et Nic Hamilton seront tous deux au départ des courses de rallycross du championnat national CXE qui se dérouleront dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, du 4 au 6 août prochain.



Les deux pilotes en développement ont eu des cheminements bien différents qui les aura menés sur le circuit mi-asphalte, mi-terre battue de Trois-Rivières, où ils courront en soutien au Championnat du monde de rallycross FIA présenté par Monster Energy.

Âgé de 25 ans et atteint de paralysie cérébrale, Hamilton pilote actuellement une Renault Clio dans le Championnat britannique Clio Cup UK après un passage en Championnat britannique pour voitures de tourisme BTCC.

C’est à la suggestion de son frère Lewis, champion du monde de Formule 1, bien excédé de se faire battre sur simulateur par son petit frère, que Nic Hamilton a finalement pris le volant d’une voiture en piste après d’impressionnantes années de succès en courses virtuelles. Il est d’ailleurs un des meilleurs pilotes de simulateurs du Royaume-Uni et participera au Grand Prix Virtuel au Parc portuaire de Trois-Rivières le 4 août prochain.

Comme les essais en piste se sont bien passés et que Nic s’est même retrouvé plus rapide que son instructeur, il a fait le passage à la Clio Cup et au BTCC. Cependant, si le succès en circuit routier a mené son frère aux plus grands honneurs, Nic a maintenant envie de s’essayer au rallycross, et c’est à Trois-Rivières, au volant d’un véhicule côte-à-côte, qu’il fera ses débuts dans cette discipline.

« Je suis vraiment excité de pouvoir venir courir en rallycross à Trois-Rivières, LA destination rallycross en Amérique, a dit Hamilton. Le Canada a toujours souri aux Hamilton, comme le démontrent les six victoires de mon frère à Montréal. J’espère que sa bonne fortune me suivra! »

Hamilton fera son baptême du rallycross au volant d’un Can-Am Maverick X3 préparé par Fuca Racing et YTR Motorsports. L’équipe préparera aussi des véhicules pour Simon Dubé, champion VCC 2017 de rallye de performance CXE, et Marc-Antoine Camirand, recordman des victoires au GP3R.

Un autre pilote avec un célèbre nom de famille fera ses débuts en rallycross canadien en 2017 au GP3R. Oliver Solberg, 15 ans, est le fils de Petter, champion du monde de rallye FIA en 2003, double champion du monde de rallycross FIA en 2014 et 2015 et vainqueur de la manche canadienne du Championnat du monde de rallycross à Trois-Rivières en 2014.

Le jeune Norvégien sera lui aussi au départ en rallycross national CXE, mais dans la catégorie-reine, pour voitures quatre-roues motrices, au volant d’une Subaru Impreza WRX 2007 similaire à celle qui a mené son illustre paternel à la couronne mondiale en 2003.

L’ado est devenu, au début juin, le plus jeune pilote de l’histoire à remporter une course de Supercar alors qu’il s’est imposé à Arvika, en Suède, lors de la deuxième manche du championnat RallyX Nordic. Après s’être fait les dents en crosskart partout dans les pays scandinaves, le jeune Solberg a convaincu son père de lui prêter la Citroën DS3 qu’il pilotait avant de passer au volant des Polo de l’équipe d’usine Volkswagen en 2017.

En plus du championnat RallyX Nordic, Solberg fils dispute aussi le championnat letton de rallye, où les jeunes pilotes peuvent détenir une licence internationale à partir de 15 ans.

C’est un visage connu des Solberg qui préparera la voiture qui sera confiée à Oliver à Trois-Rivières. En 2014, Francis Bérubé, un pilote et mécano de rallye québécois dont l’idole est Petter, a convaincu les Solberg de le laisser travailler avec eux lors de leur passage au Canada en rallycross. Le partenariat s’est poursuivi et, cette année, c’est lui qui préparera la voiture que TEST Racing fournira à Oliver.

Oliver et Nic rejoindront Ken Block, Andreas Bakkerud et le paternel Solberg parmi les athlètes Monster Energy qui prendront le départ du rallycross du GP3R.

Une programmation hors-piste électrisante

En plus des activités en piste, Monster Energy et le GP3R présenteront encore cette année une pléiade d’activités qui électriseront la ville de Trois-Rivières au grand complet, à commencer par la maintenant traditionnelle parade mettant en vedette les voitures du Championnat du monde de rallycross FIA, celles du Formula Drift Canada ainsi que les motos de l’AMA Supermoto Cogeco et les Superquads Elka.

Suivra la démonstration de drift au bord du fleuve avec Tomy Boisvert-Bellemare, Martin Langlois, Dave Racine et Dany Babu Bernier, un spectacle de motocross extrême ainsi qu’un concert du légendaire groupe punk québécois Groovy Aardvark et de l’hommage tout-féminin à Iron Maiden, The Iron Maidens de Los Angeles.

Samedi soir, après la Soirée découverte sur le circuit de rallycross, c’est l’impressionnant hommage à Pink Floyd, Floyd Factor, et le groupe québécois de psycho-pop Adam Strangler qui s’empareront de la scène du parc portuaire.

source: – Fannie Brouillette- Directrice – Ventes et marketing GP3R