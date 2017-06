Horner : la chance finira par tourner pour Verstappen

Christian Horner Team Principal de Red Bull Racing, a savouré la première victoire Red Bull de la saison au GP d’Azerbaïdjan à Bakou remporté par Daniel Ricciardo

Le week-end s’est moins bien passé pour Max Verstappen qui a abandonné suite à une perte de pression d’huile.

C’est le 4e abandon de la saison pour Max Verstappen en 8 Grands Prix, le pilote Red Bull ayant été victime 3 fois d’un problème mécanique.

« Il avait un très bon rythme le week-end dernier et il a prouvé que la voiture devenait plus compétitive, a commenté Christian Horner, le Team Principal du Red Bull Racing. La chance compte pour beaucoup en sport automobile.

Daniel a célébré son 4e podium d’affilée, il a une victoire, et la chance lui sourit à l’inverse de Max. Je suis sûr qu’elle finira par se mettre du côté de Max. Il pilote vraiment bien et devient de plus en plus performant. Un gros résultat attend Max prochainement. »

source: autohebdo.fr