Un podium et une victoire pour ST Racing

À Road America en Pirelli World Challenge

ST Racing a débuté le weekend avec une célébration jeudi après-midi à Road America où les officiels de la Série et les autres membres du Pirelli World Challenge ont été invités à une partie d’huîtres.

Pour la première course de samedi, la température était tout à fait formidable avec une alternance soleil nuages. La course mettait en vedettes les voitures de la classe GTS, ainsi que certaines voitures de la classe TC qui avaient été spécialement invitées pour promouvoir cette classe.

Samantha Tan a connu un bon début de course au volant de sa BMW M235R GPI #38, passant de la septième à la sixième place, mais était forcée de se contenter de la septième place après avoir évité une collision entre deux autres compétiteurs devant elle, à la mi-course.

Elle était tout sourire après la course : « J’ai connu un excellent départ, nous disait la pilote de 19 ans de Toronto, et tout allait très bien. Malheureusement, j’ai surchauffé mes pneus et ça me ralentissait dans les trois lignes droites importantes. J’ai eu beaucoup de plaisir et la compétition était très serrée. »

Nick Wittmer de Montréal, le coéquipier de Tan a terminé sur le podium en croisant le fil d’arrivée en deuxième position avec sa BMW M235R #91, passant de la quatrième à la deuxième place lors du dernier tour.

« Nous avons eu des batailles formidables, prenant plusieurs virages cote-à-cote avec la Porsche, sans contact. En tenant tête à la Porsche qui était un peu plus légère et très rapide dans plusieurs virages, mes pneus se sont dégradés et compromis un peu le comportement de ma voiture.»

La course de dimanche allait être une toute autre histoire. Le mercure affichait à peine 20 degrés ce qui influençait la température des pneus et la tenue de route de plusieurs voitures.

Le peloton a du faire plusieurs tours sous le drapeau jaune, du à une collision impliquant la Porsche TC de Cody Ellesworth et la voiture GTS de Cameron Cassel dès le départ. Lors du second départ, au douzième tour, les deux BMW M235R de Wittmer et Sajic se disputaient le première place et Samantha Tan entrait en collision avec le muret de ciment à la sortie du virage 11, surnommé « Kink».

Samantha a du visiter l’infirmerie suite à la collision. Les officiels on alors décidé de lancer le drapeau rouge, la ligne droite étant jonchée de débris et le drapeau à damier un tour plus tard pour mettre fin à l’épreuve. Wittmer a décroché la victoire pour l’équipe ST Racing tandis que Samantha s’en tirait avec une cheville droite foulée. »

Les deux courses du weekend étaient des courses de démonstration pour la classe TC et ne comptaient pas au championnat des pilotes.

CITATIONS DES PILOTES :

Samantha Tan (BMW M235R GPI-Motul #38)

« J’ai connu un très bon départ. J’ai pu éviter un incident, en partant. J’étais en 6e place et tout se passait assez bien. Le comportement de la voiture n’était pas aussi bon qu’hier, malgré une amélioration de mes chronos ; j’étais plus rapide.

J’ai abordé le « Kink » un peu trop rapidement et j’ai débordé sur la gauche. Lorsque je suis revenu sur la piste, la voiture à dardé et j’ai frappé le muret sur la droite. J’aimerais remercier mes commanditaires, GPI et Motul, ainsi que mon équipe bien sûr. »

Nick Wittmer (BMW M235R GPI-Motul #91)

« Nous avons eu plusieurs drapeaux jaunes au cours de la deuxième course. Les conditions de pistes étaient très différentes que celle d’hier. Il faisait plus froid aujourd’hui. Stefan Sajic et moi avons eu toute une bataille, changeant de position plusieurs fois. Sur le deuxième départ, j’ai pu m’emparer de la première place et j’ai vu la voiture de Samantha immobilisée près du muret au « Kink ».

J’étais heureux de prendre la première place, mais j’étais bien soulagé d’apprendre qu’elle n’était pas sérieusement blessée. J’aimerais remercier mes commanditaires, GPI, Fuse Lenses et Motul pour leur support. »

La course GTS et TC du weekend sera rediffusée sur le réseau CBS Sport Network le 5 juillet 2017 à 20h00 HADE.

Joignez-vous à nous pour la prochaine course officielle de la classe TC du Pirelli World Challenge les 12 et 13 août lors du Grand Prix au Utah Motorsport Complex.

Les amateurs de course peuvent suivre Samantha Tan sur son site web à samanthatanracing.com, sur Instagram (@samanthatan_racing), sur Facebook (STRSamantha) et sur Twitter (STR_Samantha).

Au sujet de ST Racing

ST Racing est fondée officiellement en octobre 2016. Elle réunit plusieurs personnes très expérimentées pour la saison 2017 du Pirelli World Challenge. Les pilotes Samantha Tan et Nick Wittmer conduisent tous les deux une nouvelle voiture, la BMW M235R, dans la classe TC.

Kenneth Tan, est le propriétaire de l’équipe avec Ben Distaulo comme directeur et Alex Dupré, comme ingénieur. Pierre Savoy sera de retour comme coach de Samantha.

Au sujet du Pirelli World Challenge

Le Pirelli World Challenge est une série de courses nord-américaines gérée par WC Vision. La série World Challenge est fondée en 1990 et a célébré ses 25 ans en 2014. La série comprend 7 classes de pilotes et six classes de voitures : Grand Touring (GT), GT Cup (depuis 2015 – pour les Porsche 991 Cup), GTS, Touring Car (TC), « Touring Car B-Spec » (TCB) depuis 2012, and « Touring Car A » (TCA), depuis 2014.

En 2014, la nouvelle classe GTA pour les pilotes, est formée pour les pilotes professionnels qui ne gagnent pas leur vie principalement en sports motorisés. En 2016, la classe SprintX est formée : une course sprint de 60 minutes avec deux pilotes, pour les voitures des classes GT et GTS ce qui porte le nombre de classes à huit cette année.

La raison d’être du Pirelli World Challenge® est d’offrir aux équipes de course, aux constructeurs et aux fournisseur de pièces d’après-vente une séries de courses compétitives pour les voitures de production au cours desquelles ils ont l’occasion d’éprouver leurs produits.

source: Service Presse