Martin Harvey et les pilotes du Challenge Canadien Porsche GT3 visitent les Américains

Ce weekend à Watkins Glen

Martin Harvey prévoit une circulation très dense ce weekend sur le circuit routier de 5,47 kilomètres de Watkins Glen dans l’état de New York.

Lors de la présentation de la cinquième et de la sixième étape du Challenge canadien de la coupe Porsche GT3 Ultra 94 présenté par Yokohama qui sera jumelé à deux étapes du championnat Porsche américain.

Ce rendez-vous des championnats Porsche GT3 nord-américains sera présenté dans le cadre des Six heures du Glen du championnat IMSA de voitures de sport et de prototypes américains.

L’an dernier, le pilote de la Porsche numéro 08 Wingho Racing commanditée par les restaurants McDonald’s de Berthierville et Joliette et Porsche Prestige de Montréal avait inscrit deux victoires dans la catégorie Or du championnat canadien sur cette piste onduleuse de 11 virages entièrement repavée en 2015.

L’histoire sera différente cette année puisque Harvey dispute le Championnat Masters Platine pour pilotes de 45 ans et plus, une catégorie séparée, mais dont les voitures partagent la piste avec celles de la Coupe Platine où la compétition est plus relevée.

Plus de 40 pilotes venant des deux côtés de la frontière vont jouer du coude à coude lors de ces deux étapes. Trente voitures Porsche 911 GT3 2017 de deuxième génération sont inscrites en Coupe Platine dont 13 en catégorie Masters.

Au peloton, s’ajoutent 10 autres voitures du championnat Or pour voitures Porsche 911 des années précédentes. L’an dernier, les officiels de la série avaient dû relancer la course en deux vagues, tellement il y avait eu de la casse au virage 1 de la première épreuve.

« Ça va faire du monde à la messe qui se dispute le même espace en piste, a remarqué le pilote de Repentigny, Québec en parlant du nombre de voitures inscrites. Ce n’est jamais facile lorsqu’on se bat contre les Américains.

La tension est haute et il ne se donne pas de quartier sur cette piste qui est plutôt étroite à certains endroits. L’issue de chaque bataille est toujours imprévisible, surtout si la météo devient maussade comme c’est prévu pour samedi.

Optimiste, je vise un top 15 au classement général parmi les 30 voitures de la catégorie Platine et au moins une place dans les cinq premiers en championnat Masters canadien, mais ça ne sera pas facile. »

Ce weekend marque un retour à la normale pour les pilotes du championnat canadien Porsche GT3 avec un horaire complet de deux courses de 45 minutes chacune. Lors de leur dernière course à Montréal, ils avaient vu leur temps de piste réduit à moins de 30 minutes pour chaque course, mais c’est le prix à payer pour partager le même circuit que la Formule 1.

Au Glen, deux séances d’essais libres auront lieu le jeudi 29 juin. Vendredi, l’unique séance de qualification aura lieu en matinée et la cinquième étape de la saison débutera à 17 h 50. Le samedi 1er juillet, le drapeau vert de la deuxième course du weekend sera déployé à 10 h 30.

Un rapport des deux courses sera émis ce samedi.

Les amateurs peuvent suivre en direct de Watkins Glen le déroulement visuel et chronologique des temps lors des périodes d’essais, de la qualification et des deux courses sur le réseau http://scoring.imsa.com/ ou au http://porschegt3cupcanada.imsa.com/ en cliquant sur Live Video et/ou Live Timing & Scoring.

Auteur de trois top 5 en catégorie Masters en quatre départs cette année, Martin Harvey de Repentigny espère poursuivre son élan ce weekend sur le circuit routier new-yorkais de Watkins Glen malgré le nombre de 40 voitures inscrites, dont 13 dans sa catégorie.

Source : Max d’Orsonnens pour Wingho Racing