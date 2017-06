Vettel sous le coup d’une nouvelle sanction de la FIA ?

Il est passé proche du drapeau noir en course à Bakou

Sebastian Vettel, après son geste d’humeur très controversé en pleine course à Bakou, n’est peut-être pas au bout de ses peines.

L’Allemand a écopé d’un stop and go de 10 secondes en course – une pénalité que certains jugent encore trop douce étant donné le caractère volontaire de l’action du pilote Ferrari.

Les commissaires ont-ils voulu ne pas trop interférer dans la lutte pour le titre ? Pourquoi ont-ils attendu que Lewis Hamilton doive repasser par les stands pour infliger à Vettel cette pénalité ?

Le pilote Mercedes s’est d’ailleurs plaint après la course du fait que Sebastian Vettel ait tout de même fini la course devant lui.

La presse allemande rapporte aujourd’hui que Sebastian Vettel est passé tout proche d’un drapeau noir, et donc d’une disqualification, en plein Grand Prix hier. Mais les commissaires ont préféré une sanction plus douce, quitte à être critiqués aujourd’hui.

Les commissaires précisent que la nature de la sanction de Sebastian Vettel, pour avoir causé volontairement une collision, n’est fixée par aucune règle. Ils étaient ainsi libres de choisir la sanction appliquée.

Mais la presse allemande assure que la volonté de ne pas fausser le championnat du monde a aussi pleinement joué dans la décision de la FIA, ce qui pourrait bien sûr énerver le clan Mercedes.

Lewis Hamilton a de surcroît été conforté dans ses dires par les données de la télémétrie. Comme nous vous le rapportions, il n’a pas ralenti plus que de raison à la sortie du virage 15, et s’est comporté de la même manière à chaque relance de la course.

La FIA pourrait, si elle le désire, ne pas en rester là et infliger une sanction supplémentaire à Vettel.

L’article 151c du Code Sportif International précise justement que toute action pouvant nuire à l’image du sport peut être sanctionnée à la discrétion de la Fédération. Lewis Hamilton pointait d’ailleurs, hier, la mauvaise image donnée par Sebastian Vettel aux jeunes pilotes…

Ce qui est certain aujourd’hui, c’est que Sebastian Vettel est proche d’une suspension. L’Allemand a écopé de trois points de pénalité sur son permis. S’il en reçoit encore trois lors du prochain Grand Prix d’Autriche, il ne pourra participer au Grand Prix de Grande-Bretagne. Si le pilote Ferrari ne reçoit aucun point de pénalité en Autriche, alors son permis repassera à 7 points.

L’attitude de Sebastian Vettel à Bakou fait écho à celle qui fut la sienne lors du dernier Grand Prix du Mexique. L’Allemand n’avait alors pas hésité à critiquer vertement à la radio la direction de course et Charlie Whiting.

En octobre dernier, la Fédération rappelait qu’elle se « réserverait l’opportunité, en cas de futur incident similaire à celui arrivé au Mexique, à prendre une action disciplinaire en portant un tel incident devant le Tribunal International de la FIA ». Elle s’attendait aussi à ce que tous les pilotes maitrisent leur langage, soient respectueux et aient « conscience de l’exemple qu’ils montrent pour le public et les plus jeunes générations en particulier. »

Reste à voir si la menace de la FIA restera une menace fantôme…

source: nextgen-auto.com