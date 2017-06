La FIA donne raison à Hamilton

Suite à l’incident alors que le pilote Mercedes a été heurté par Sebastian Vettel

La FIA a confirmé que Lewis Hamilton n’avait pas réalisé de manoeuvre dangereuse au GP d’Azerbaïdjan.

Les commissaires se sont appuyés sur les données télémétriques et ont estimé que le triple champion du monde avait freiné de manière «plus ou moins régulière».

Sebastian Vettel a écopé d’un stop & go de 10s et 3 points sur son permis pour avoir heurté une seconde fois Lewis Hamilton en voulant s’expliquer avec le leader de la course.

Le pilote Ferrari a pris la 4e place devant le Britannique qui a dû repasser par les stands pour fixer sa protection de cockpit.

source: Autohebdo.fr