Hamilton compte répondre à Vettel en piste

Lewis Hamilton ne compte pas discuter de l’incident du GP d’Azerbaïdjan avec Sebastian Vettel

Hamilton ne compte pas revenir avec Sebastian Vettel sur l’incident survenu entre les deux rivaux pour le titre dimanche dernier au GP d’Azerbaïdjan à Bakou.

Le pilote Ferrari, qui a fini 4e devant le pilote Mercedes, a été pénalisé pour avoir heurté la W08 du Britannique qui était en tête de la course après avoir percuté une première fois la monoplace qui avait brutalement freiné en sortie de virage sous régime de voiture de sécurité (voir vidéo).

Si Sebastian Vettel estime que Lewis Hamilton aurait également dû être pénalisé, le pilote Ferrari a cherché à calmer le jeu après l’arrivée.

« Je n’ai pas de problème avec lui. Je le respecte beaucoup en tant que pilote, a commenté Sebastian Vettel. Je ne pense que sa manoeuvre (de freinage brusque) était volontaire car il risquait également d’endommager sa voiture et sa course aurait été finie. Ce n’est pas encore le bon moment pour en discuter, mais je le ferai seulement avec lui afin de tourner la page. »

La proposition de Sebastian Vettel ne semble pas pour autant intéresser Lewis Hamilton qui reste sur sa réserve après la manoeuvre du pilote Ferrari. Le pilote Mercedes était très remonté juste après l’arrivée.

« Il n’a même pas mon numéro, a ajouté par la suite Lewis Hamilton. Je veux simplement répondre sur la piste, c’est le plus important pour moi. J’ai entendu ce qu’il a dit après la course. Je reste certain que sa manoeuvre n’était pas appropriée, mais le fait du week-end pour moi est d’avoir perdu la course à cause de la protection du cockpit. Je veux désormais être à l’attaque et remporter les 12 prochaines courses. »

Daniel Ricciardo, le vainqueur du GP d’Azerbaïdjan qui a profité des déconvenues des deux leaders du Championnat, a pris la défense de Lewis Hamilton.

« Seb réagit parfois avant de réfléchir, a avoué Daniel Ricciardo sur la BBC. Il pilote probablement avec la passion et la rage de vaincre. Je respecte beaucoup Seb pour son courage et son amour de la discipline, mais il dépasse parfois les limites. On voit qu’il devient parfois fou dans sa radio. Que Lewis ait freiné ou pas, il a parfaitement le droit de dicter le rythme car c’est le leader et il était trop tôt pour se relancer. Seb était probablement trop excité. »

Sebastian Vettel dispose désormais de 14 points d’avance sur Lewis Hamilton avant le GP d’Autriche disputé le 9 juillet.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis