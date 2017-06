Spectacle Aérien International de Bagotville 2017 (+video)

C’est ce dimanche 25 juin que ce spectacle aérien très populaire est présenté à Bagotville au Saguenay

Comme par le passé, Dany Flageole, le VP de Flagworld, pour qui l’aviation est une autre de ses passions est sur place pour nous présenter ses photos de l’événement.

Le plus gros Spectacle aérien militaire au Canada

La 64e édition du Spectacle aérien de Bagotville (SAIB17) a eu lieu les 24 et 25 juin 2017 et a réuni de nouveau des démonstrations aériennes à couper le souffle.

Le SAIB17 s’est bâti au fil des ans une réputation des plus enviables en étant le plus gros spectacle aérien militaire au Canada et en battant le record de mur de feu Canadien.

Accueillant plus de 100 000 visiteurs gratuitement, absolument rien n’est ménagé en 2017 pour que tous les visiteurs fassent le plein d’adrénaline.

Le site ouvre ses portes à 7 h 30 et le spectacle aérien débute vers 11 h 30.

Nous sommes fiers de vous inviter à visionner son album de la journée

Plus d’information sur l’événement de la journée : https://saibagotville.com/fr/accueil

Album photos Flagworld

source: Flagworld