Seulement 14 voitures prennent le départ à l’Autodrome Chaudière

14 pilotes étaient présents sur la ligne de départ de 3ième épreuve de la série Nascar Pinty’s, ce dimanche 25 juin sur le petit ovale de Valley Jonction

Heureusement pour les amateurs présents, les principaux acteurs qui luttent pour le championnat étaient sur place.

Lors de la qualification du matin c’est le pilote local Donald Theetge, sur la voiture de l’écurie de Scott Steckley qui a pris la première position avec un chrono de 13.181 secondes.

Theetge, un habitué de la place, a devancé Alex Labbé de seulement 6 millièmes de secondes, cela laissait présager une belle bataille en piste lors du départ de 13.30 h.

Malheureusement avec le double report de la course, causé par la météo, les gradins n’étaient pas remplis à leur pleine capacité, les amateurs présents ont cependant eu le droit à plusieurs belles batailles en piste lors de ces 300 tours ralentis qu’à peu d’occasion par des drapeaux jaunes, certains étant probablement des jaunes techniques, pour rassembler le peloton.

C’est Kayden Lapcevich et Alex Labbé qui ont offert le spectacle bataillant sans relâche pour la première place que le jeune pilote Ontarien a fini par garder pour le dernier tour.

Un peu plus loin sur la ligne, après une sortie de piste vers les puits de ravitaillement pour des ajustements du train arrière de la voiture 27 sur un drapeau jaune, une bagarre s’est amorcée entre Andrew Ranger et Kevin Lacroix, bagarre qui s’est terminée par une sortie de piste dans le virage no 2, dans le bois, pour le pilote de Granby.

Après la course certains des équipiers de Ranger laissaient entendre que Lacroix aurait été à l’origine de cette sortie de piste, s’il en est, il y aura lieu que les officiels de la série soient vigilants lors des prochaines étapes, l’animosité monte d’épreuve en épreuve entre ces deux pilotes, bientôt ils en seront au niveau de l’agressivité.

Comme il n’y a aucun spectateur dans le virage ou l’incident s’est produit il est difficile de pointer un coupable à ce moment.

En résumé, une course de 300 tours, rapide, moins de 90 minutes, sans grande histoire, qui a laissé la place aux Lapcevich et Labbé de démontrer leur talent.

La prochaine étape de la série Nascar Pinty’s se déroulera de nouveau au Québec au circuit ICAR de Mirabel, le 8 juillet prochain, ce sera un programme d’une journée, avec course en soirée, sur un circuit plus court que celui des dernières années. Espérons que ces changements sauront conquérir le cœur des amateurs.

Denys Beaudin – www.flagworld.com