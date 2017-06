Louis-Philippe Dumoulin s’approprie le spectacle

Il termine sur le podium à l’Autodrome Chaudière

Premier podium de la saison avec le radiateur Spectra Premium NSCR100 pour l’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare qui a franchi le drapeau à damiers en troisième (3e) place aujourd’hui sur le circuit de l’Autodrome Chaudière.

C’est avec une opiniâtreté sans faille que Louis-Philippe Dumoulin a dominé ses adversaires, les uns après les autres, jusqu’à se hisser en deuxième position au 290e tour, et ce, malgré un tête-à-queue provoqué par un compétiteur au 235e tour. Lors de la dernière relance (299e tour), il s’est battu sans relâche pour conserver sa position et terminer sur le podium.

Après avoir réalisé le troisième meilleur temps lors des essais et qualifié la voiture #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare en cinquième position, Louis-Philippe Dumoulin était déterminé à terminer à l’avant du peloton.

« Je suis très fier de mon équipe, ils ont préparé une voiture performante et nous savions qu’elle serait de plus en plus efficiente. Plusieurs batailles, la compétition s’est avérée serrée et saine, la plupart du temps, avec plusieurs pilotes.

Nous aurions pu gagner la course. Nous sommes partis à l’extérieur lors de la dernière relance, c’était risqué et la lutte a été intense jusqu’à la fin. Nous sommes en quatrième position au classement des pilotes avec dix épreuves à faire », explique Louis-Philippe Dumoulin.

Premier podium avec le radiateur Spectra Premium NSCR100

Toute une journée pour Spectra Premium Sport Motorisé et Louis-Philippe Dumoulin, qui a réalisé son premier podium de la saison dans la très compétitive série NASCAR Pinty’s. Quel accomplissement !

« Spectra Premium a conçu et fabriqué le NSCR100 et des essais en piste ont été effectués avec l’équipe pendant l’entre-deux saison. Se hisser sur le podium dès la troisième épreuve du calendrier est un véritable exploit », a déclaré Jason Best, vice-président senior de Spectra Premium.

« Chez Spectra Premium, nous sommes très fiers de ce résultat et nous tenons à féliciter Louis-Philippe pour son exploit en piste et toute l’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare qui fournissent à Louis-Philippe une voiture performante. Dumoulin Compétition est l’image même de la persévérance, de la confiance et du travail d’équipe. »

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

Signez le bolide de votre choix et et venez vous défoulez avec nous!

L’événement à l’Autodrome Chaudière (dimanche 25 juin) a marqué le début d’une levée de fonds originale au profit de la Fondation québécoise du cancer (FQC).

A l’instar de l’an dernier, la réponse des amateurs sur place a été immédiate les coffres des deux voitures se sont colorés de signatures et mots d’encouragement pour un total de 280,00$.

Chaque 100$ amassé permet à une personne de bénéficier d’une nuitée à la FQC. Prochaine escale pour les signatures : Circuit ICAR le 8 juillet prochain.

source: Dumoulin Compétition