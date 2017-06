Jean-Francois Dumoulin affronte les défis

La course se déroulant à l’Autodrome Chaudière a été synonyme de persévérance pour Jean-François Dumoulin

De son talent de pilote à sa détermination, il est sans contredit un homme de défis.

C’est la première saison que l’équipe #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA se présente à toutes les pistes avec une voiture performante et Jean-François Dumoulin apprivoise actuellement les techniques de pilotage sur circuits ovales.

Sur la grille de départ en neuvième position, il a su manœuvrer afin de maintenir son objectif et croiser le fil d’arrivée en huitième place.

« Les essais ont été concluants et nous étions confiants pour la course. En début d’épreuve, la voiture était survireuse et nous nous sommes battus plusieurs tours avec Kevin Lacroix.

Les réglages ont été modifiés lors de l’arrêt aux puits obligatoire (155e tour), toutefois cela n’a pas été suffisant. Nous avons maintenu une cadence raisonnable et, terminé sur le tour du meneur », explique le pilote de la #04 Spectra Premium/ Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA.

Faisant suite aux soubresauts de Mère Nature, il va sans dire que la fébrilité était au rendez-vous tant du côté des équipes que des amateurs de course qui attendaient avec impatience la tenue de l’événement à l’Autodrome Chaudière.

Les équipiers #04 Spectra Premium/ Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA ont su collaborer stratégiquement tout en s’inscrivant dans un horaire restreint.

Premier podium pour Dumoulin Compétition avec le radiateur Spectra Premium NSCR100

« Depuis le début de la saison, le radiateur NSCR100 démontre un fonctionnement optimal. Nous obtenons des températures plus basses que souhaitées. D’ailleurs, félicitations à mon frère Louis-Philippe pour le premier podium avec le radiateur NSCR100.

série NASCAR Pinty’s.est un partenaire incroyable, d’autant plus qu’ils s’investissent auprès de la série NASCAR Pinty’s. C’est une fierté pour nous de rouler avec un radiateur haute performance développé au Québec », partage Jean-François Dumoulin.

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

Signez le bolide de votre choix et et venez vous défoulez avec nous!

L’événement à l’Autodrome Chaudière (dimanche 25 juin) a marqué le début d’une levée de fonds originale au profit de la Fondation québécoise du cancer (FQC). A l’instar de l’an dernier, la réponse des amateurs sur place a été immédiate les coffres des deux voitures se sont colorés de signatures et mots d’encouragement pour un total de 280,00$.

Chaque 100$ amassé permet à une personne de bénéficier d’une nuitée à la FQC. Prochaine escale pour les signatures : Circuit ICAR le 8 juillet prochain.

Résultats de la course ici : http://hometracks.nascar.com/results/nps-chaudiere-62317-results

La course sera télédiffusée sur les ondes de TSN le dimanche 2 juillet à 22h00 ainsi que sur RDS le dimanche 9 juillet à 14h30.

source: Dumoulin Compétition