Course difficile pour Kevin Lacroix

À L’Autodrome Chaudière lors du CRS Express 300

Kevin Lacroix a connu une épreuve difficile lors du CRS Express 300 en NASCAR Pinty’s.

C’est sur le court ovale de l’Autodrome Chaudière que Kevin Lacroix s’illustrait ce dimanche pour une course de 300 tours. Le pilote originaire de Saint-Eustache termine l’épreuve en 6ème place, une position satisfaisante considérant l’état de la voiture.

En effet, après un incident avec un compétiteur dans les puits lors de la dernière épreuve au Delaware Speedway, la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation de l’équipe Bumper To Bumper était difficile à conduire.

« La voiture est encore difficile à conduire. C’est un problème de direction qui nous cause le plus d’ennuis en piste, » explique le pilote de Saint-Eustache. « Par contre, je dois reconnaître l’excellent travail de l’équipe Bumper to Bumper pour rendre la voiture prête pour cette fin de semaine ».

À la suite d’une séance de pratique difficile et d’une qualification non représentative des talents du pilote, c’est de la 11e place que s’élançait Kevin Lacroix pour cette première course en sol québécois.

Ayant de la difficulté en piste avec sa voiture, ce sont deux tours de retard qu’il accusait lorsque la série lui a donné deux fois la chance de revenir sur le tour du meneur.

Après un arrêt aux puits obligatoire, l’équipe Bumper To Bumper a pu travailler sur les réglages de la voiture, la rendant meilleure pour la fin de la course. Étant en mesure de se battre avec le milieu de peloton, c’est finalement en 6ème position que Kevin termine l’épreuve.

« C’était une course difficile avec aucune neutralisation lors des premiers tours, alors on perdait du terrain sur les compétiteurs. Lors de l’arrêt aux puits, nous avons fait quelques changements à la voiture qui nous ont donné plus de puissance.

J’ai aussi eu de la chance, car ma voiture s’est dégradée moins vite que celle des autres pilotes, me permettant de me battre avec le peloton de tête. C’était difficile de faire des dépassements vu que la piste est extrêmement courte et inclinée.

Je devais attendre les bonnes opportunités pour passer. Au final, j’aurais pu terminer plus haut dans le peloton, car j’étais à vitesse égale avec les autres, » affirme Lacroix.

« J’ai été chanceux de recevoir les Lucky Dog deux fois durant l’épreuve, donc je suis content somme toute. Ce n’était pas la meilleure des voitures, mais je suis content qu’on ait pu de marquer des points au championnat. » Kevin se retrouve maintenant deuxième au championnat à deux points d’Alex Labbé.

La prochaine course de Kevin Lacroix se déroulera encore une fois au Québec à ICAR sur l’ancien aéroport de Mirabel. Kevin n’est pas inconnu du circuit alors qu’il avait signé la victoire lors de la course en 2015, et une 3ème position en 2016. Par contre, cette année les voitures seront sur le petit tracé du circuit.

« En tant que pilote j’aimerais mieux être sur le grand circuit pour avoir plus de chances de dépassement, mais pour les spectateurs ce sera une meilleure course. Nous allons être plus regroupés, il y aura donc plus de compétition et les temps seront plus proches, ça risque d’être intéressant! »

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Les prochaines courses nous allons nous positionner pour remporter les honneurs, » conclut Kevin Lacroix.

Circuits Résultats

Canadian Tire Motorsport Park 1er

Delaware Speedway 5ème

Autodrome Chaudière 6ème

source: Service Presse