Autodrome Drummond : GMC Crate Motor, 2ième manche

Cloutier et Bernard s’illustrent

Malgré un ciel menaçant il y a eu des courses à l’Autodrome Drummond.

38 Sportsman, 27 Modifiés présents dans les puits, grosse soirée en perspective, sans oublier les rapides Lightning Sprint et les Slingshot en action sur le Mini Drome.

Déjà en qualifications plusieurs gros noms en Sportsman doivent passer par le « B Main » afin de se trouver une place en finale. La « B Main » remporté par Michel Fagnan, qui fait un retour à la compétition cette année.

Les finales Slingshot on lieu tout juste avant l’intermission, et encore une fois les pilotes ne se font pas de cadeaux et sont là pour courser. Alexandre Lizotte mérite les honneurs de la victoire en Sénior devant Stéphane Nault et Charlyne Galarneau.

En Junior, Elliot Gamache, 9 ans, résiste aux attaques de son ami, William Racine jusqu’au passage du fils d’arrivée. Ils seront suivies de Claudie Lizotte.

GMC Crate Motor Sportsman – 50 tours

Alex Lajoie anime le début de course, mais Bryan Cloutier grâce à un superbe dépassement s’empare de la tête de l’épreuve, non sans être inquiété par Dany Gagné lors des relances.

Ce dernier, tout comme Martin Pelletier, 3e, on donnés tout un spectacle avec de beaux dépassements. Par contre la remontée de la soirée va à un autre qui revient à la compétition cette saison, Eric Lefebvre.

Suite à des problèmes en qualification, Lefebvre, parti 29e et bon dernier remonte la meute jusqu’à la 8e place grâce à des dépassements à trois de large. La course fut marquée par un accident dans le droit avant impliquant la recrue Even Racine et Alexandre Boisvert, heureusement sans gravité.

1- Bryan Cloutier

2- Dany Gagné

3- Martin Pelletier

4- Kaven Poliquin

5- Felix Murray

50 tours Modifés

Gino Clair semble avoir une bonne voiture en début de course, mais la guerre fait rage un peu plus loin entre Alan Therrien, David Hébert et Mario Clair au volant d’une toute nouvelle voiture, qui visiblement est très rapide.

À la mi-course Sébastien Gougeon, avec un tout nouveau moteur suite aux malheurs de la semaine dernière, réalise tout un dépassement pour s’emparer de la première place, Le Spiderman est extrêmement rapide mais une petite erreur lui fera perdre cette possibilité de victoire.

Par contre il peut se consoler avec une troisième place. Auteur d’une très belle course Mathieu Desjardins retrouve le podium en 2e. Les grands honneurs vont à Steve Bernard avec une performance sans faille.

Mention honorable a Kevin Hamel et David Côté, 6e, Claude Brouillard les a surpris en fin de course pour s’intercaler entre les deux.

1- Steve Bernard

2- Mathieu Desjardins

3- Sébastien Gougeon

4- Kevin Hamel

5- Claude Brouillard

20 tours Lightning Sprint

Eric Mireault semble voguer vers une victoire facile mais la navigation dans les retardataires lui fait perdre du terrain à chaque fois. En fin de course Mireault à une confortable avance mais à la vue du damier les retardataires aideront Guillaume Neiderer qui s’approche dangereusement.

Au passage de la ligne départ/arrivée, Neiderer surprend Mireault pour l’emporter par seulement 0,004 millième de seconde. Éric Sundborg viendra compléter le podium.

1- Guillaume Neiderer

2- Éric Mireault

3- Éric Sundborg

4- Tomy Moreau

5- Pascal Lévesque

Le gagnant de la promotion « Signaleur d’un soir » Monsieur Mike Beausoleil, fut très impressionné par le son, la vibration, la vitesse et l’odeur du VP provoquée par le passage des Modifés au drapeau vert. Une sensation qu’il n’est pas prêt d’oublier.

Prochain programme, samedi 8 juillet, Pro-Stock Challenge 50.

l’Autodrome Drummond, la doyenne des pistes de stock-car sur terre battue au Canada.

source: Marc « Enzo » Tessier – Autodrome Drummond