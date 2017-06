Alex Tagliani termine au septième rang à l’Autodrome Chaudière

Lors du CRS Express 300

Alex Tagliani de Lachenaie a terminé au septième rang lors du CRS Express 300 disputé dimanche sur la piste ovale d’un quart de mille de l’Autodrome Chaudière.

S’élançant du septième rang sur la grille de départ, le pilote de la voiture EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Fast Wheels est remonté au cinquième rang au 186e des 310 tours, mais sur une piste aussi courte où la circulation est toujours dense, il n’a pu se faire justice et améliorer de sa position de départ au classement final.

La victoire de cette troisième des 13 étapes de la série NASCAR Pinty’s est allée à l’Ontarien Cayden Lapcevich qui a terminé devant les Québécois Alex Labbé et LP Dumoulin.

Un incident au 299e des 300 tours prévus a forcé la tenue d’un temps supplémentaire de 10 tours, mais Lapcevich a tenu bon pour devancer Labbé par une demi-seconde devant son plus proche rival.

DJ Kennington a terminé au quatrième rang, suivi du détenteur de la pole position, Donald Theetge. Le champion en titre de la série inscrit donc la dixième victoire d’un pilote ontarien en 12 courses NASCAR sur les pistes ovales du Québec.

« Évidemment, une septième position n’est pas le résultat qu’on espérait, a déclaré Tagliani à l’issue de la course. Tout ce qui est moins qu’une troisième place n’est pas ce que nous visons.

Cependant, cet événement d’une journée avec son horaire compressé entre les essais, la qualification et la course ne nous a pas donné assez de temps pour corriger notre voiture qui s’est avérée plutôt capricieuse lors de la séance d’essais libres du dimanche matin alors que nous avons inscrit le dixième temps.

L’équipe Tagliani Autosport a tout de même réussi à améliorer sa tenue de route durant le peu de temps alloué afin de me donner une voiture plus compétitive. J’ai remonté jusqu’au cinquième rang en course pour me frotter aux meneurs, mais lors d’une relance, je me suis fait frapper à l’arrière ce qui a déplacé l’essieu.

Cette collision a modifié le comportement de la voiture. Par la suite, j’ai tout fait pour récolter le maximum de points. Tout était encore possible en fin de course, car les sept premières voitures à franchir l’arrivée n’étaient séparées que par une seconde et demie.

Aujourd’hui, tout pouvait survenir. Tout incident pouvait être coûteux. À la suite des essais en matinée, je ne pensais pas être compétitif en course, mais l’équipe a fait les bonnes modifications »

Quinze pilotes ont pris le départ et 12 ont croisé l’arrivée dont huit sur le tour du vainqueur sur cet ovale d’un quart de mille. La course a été neutralisée à six reprises durant 36 tours.

Au classement des pilotes, Tagliani occupe le huitième rang avec 107 points. Alex Labbé est le nouveau meneur avec 129 points, deux de mieux que Kevin Lacroix. Cayden Lapcevich est troisième avec 121, suivi de LP Dumoulin avec 120.

En 48 départs en NASCAR Pinty’s, Tag a inscrit cinq victoires, sept positions de tête, 18 top cinq et 30 top dix.

Les amateurs de course pourront revivre le déroulement du CSR Express 300 sur les ondes de RDS le dimanche 9 juillet à 14 h 30. La quatrième étape de la série NASCAR Pinty’s, le Ecko Unlimited 100, sera disputée le samedi 8 juillet sur le circuit routier ICAR, situé à Mirabel au Québec.

Source : Max d’Orsonnens – Tagliani Autosport