V de V – Jour 2 : Radieuse journée de courses sprint à Dijon

Les longues endurances étant programmées dimanche sur le circuit de Dijon-Prenois

Cette journée fut consacrée au déroulement des courses sprint des Challenge Funyo et Monoplace, ainsi que les deux manches de l’Endurance VHC.

Avec un max d’action en piste !

4 Heures Endurance GT/Tourisme/LMP/PFV V de V

LMP / PFV : Simpson Motorsport et N’Race se distinguent en qualifications

Créditée d’un chrono en 1’11’’013, la Ginetta G57 n°52 Simpson Motorsport de Sanders / Fielding décroche la pole. L’écart avec sa poursuivante en PFV est réduit, puisque 0’’117 la sépare de la G57 n°57 Pegasus Racing de Muston / Simpson.

L’écurie de Julien Schell se montre, d’ailleurs, puisqu’elle place le boss, associé à Raffin et Caussanel, sur la deuxième ligne au côté de la quatrième Ginetta, la n°32 Simpson Motorsport de Tomlinson / Robertson.

On retrouve ensuite le contingent de LM P3, avec un avantage pour la Ligier JSP3 qui, chez N’Race avec la n°93 de Fontaine / Decultot / Perroy, et Duqueine Engineering avec la n°9 de Panciatici / Legeret, devance la première Norma M30, la n°8 Duqueine Engineering de Borga / Enqvist.

Inter Europol (n°22, Smiechowski / Still) et BHK Motorsport (n°735, Dracone / Pommer) complètent le Top-5 de la catégorie.

GT / Tourisme : Avantage Solution F et AB Sport Auto

Solution F a conçu, avec la SF17 V8 Charriol, une auto extrêmement rapide. A bord de cette auto portant le n°96 en S1, le trio Charriol / Faure / Chardonnet se paye en effet le luxe de devancer les GTV1, et en premier lieu la Lamborghini Huracan GT3 n°46 AB Sport Auto de Teneketzian / De Narda.

Réunis sur la Ferrari 488 GT3 n°1 Visiom, les champions Pagny / Bouvet / Perrier devancent pour leur part la Ferrari 458 GT3 n°44 CMR with Sport Garage de Mouez / Loger / Petit.

4 Heures Endurance Proto V de V : DB Autosport performe à domicile

Et le poleman est DB Autosport ! Une performance en 1’12’’071 à mettre au crédit des vainqueurs du Circuit Paul Ricard, Delafosse / Vaucher / Accary.

La grille aura fière allure, puisqu’au côté de la Norma M20 FC n°22 de l’écurie bourguignonne s’élancera la n°40 Equipe Palmyr de Mondolot / Zollinger / Thuner, et derrière elle la Norma n°2 TFT des leaders du Challenge, Vilariño / Ferté / Illiano, accompagnée sur cette deuxième ligne par la Norma n°66 RC Formula de Richard / Papin / Pedraza qui décroche pour sa part le meilleur chrono de la catégorie Prestige.

DB Autosport et CD Sport se partagent ensuite la troisième, la n°21 de Bassora / Monclair / Maulini précédant la n°14 de Bole-Besançon / Scheier / Taittinger. Septième au classement, la Norma n°31 CD Sport de Cochet / Kirchdoerffer / Faure se positionne en deuxième position du Prestige, la n°6 TFT de Bazaud / Thirion / Caillon à la troisième.

Challenge Endurance VHC – Course 1 : Moreau a eu chaud !

Auteur de la pole position, Bernard Moreau semble s’envoler vers une victoire sans partage lorsque le bris d’une jante sur sa Porsche 911 3.0 RSR remet tout en cause. Mais l’homme a de la ressource et, reparti troisième, il coupe la ligne d’arrivée en vainqueur.

Deuxième, Eric Balay remporte la catégorie Prototype à bord de sa Lola T590, tandis que l’équipage Enout / Simon, troisième, associé à bord d’une Porsche 944 S2, s’impose en Ferdinand Cup.

Au volant de leur Austin Healey100-4, José et Jérémy Da Rocha se classent 4e, devant l’Alfa Romeo Gulia Super de Zimmer / De Ferran. Respectivement 2e et 3e de la Ferdinand Cup, Laga / Dupont (Porsche 3.0 RS) et Boidron / Noiret (Porsche 944 S2) se hissent aux 6e et 7e rangs dans la hiérarchie.

Challenge Endurance VHC – Course 2 : La passe de deux pour Moreau

Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous des anciennes qui, malgré les conditions, demeurent fiables ce week-end. Pas de jante cassé cette fois pour Bernard Moreau, et un cavalier seul en tête qui permet à la Porsche Polybaie de passer sous le drapeau à damier avec un tour d’avance sur la Lola T590 d’Eric Balay, victorieuse du classement Proto.

En Ferdinand Cup, nouvelle domination de la Porsche 944 S2 n°21 de Enout / Simon, talonnée par la Porsche 911 3.0 RS de Laga / Dupont. Le podium est complété par Patrick Boidron et sa Porsche 944 S2 n°69, tandis qu’en GT, cet honneur revient dans l’ordre à José et Jérémy Da Rocha (Austin Healey100-4) et Mestrot / Da Rocha (Triumph TR2).

Challenge Funyo V de V – Course 1 : Cannard maître à domicile

La première manche du Challenge Funyo est dominée par le régional de l’étape, Nicolas Cannard (HMC Racing), qui mène de bout en bout et précède son grand rival Jean Quelet (AGR Bleu Mercure).

Xavier Cousin (HMC Racing) confirme pour sa part ses superbes qualifications en se hissant dans le tiercé de tête à l’arrivée, au détriment d’Arlan Boulain (AGR Bleu Mercure), Frédéric Fauchère (Wintec) et Cédric Gardin (AGR Bleu Mercure).

Au tableau des F5, Renaud Malinconi (Total Cloud) ne laisse aucune chance à ses rivaux et ajoute un huitième succès à son palmarès 2017.

Une excellente opération au championnat, puisque son rival Marc-Antoine Dannielou (Défi Auto Solidaire en Peloton) est contraint à l’abandon, ouvrant la voie du podium à Thomas Despretz (Wintec Racing) et Jean-Marie Huet (Fundriver).

Challenge Funyo V de V – Course 2 : Cannard, encore…

Et de deux pour Nicolas Cannard ! Le pilote HMC, invaincu depuis la première course au Castellet, domine une nouvelle fois Jean Quelet au cours d’une épreuve longuement neutralisée sous régime de Safety Car.

Arlan Boulain, 4e de la première confrontation, gagne une place et complète le podium devant Frédéric Fauchère, Xavier Cousin et Cédric Gardin. Du côté des F5, Renault Malinconi ne peut renouveler l’exploit et cède le podium, dans l’ordre, à Alexandre Barbiat (Fun’Driver), lauréat de sa première course cette saison, Thomas Despretz et Olivier Hochet (AGR Bleu Mercure).

Challenge Funyo V de V – Course 3 : Cannard toujours !

Comme sur le Circuit Paul Ricard, Nicolas Cannard réalise un « hat-trick » qui lui vaut de se construire une substantielle avance en tête du Challenge. Pour autant, Jean Quelet ne lui a pas facilité la vie ce week-end et, grâce à sa nouvelle 2e place, peut encore espérer inverser la tendance lors de la rentrée à Jarama, début septembre.

Frédéric Fauchère parvient ce soir à accéder au podium, aux portes duquel frappe Cyril Barbey (HMC Racing) et Xavier Cousin. En F5, Renaud Malinconi retrouve la voie du succès, précédant, dans l’ordre, Alexandre Barbiat – qui fait une bonne opération au championnat face à Marc-Antoine Dannielou – et Thomas Despretz.

Challenge Monoplace V de V – Course 1 : Heriau sur un rythme d’enfer

Leader du Challenge Monoplace, Gilles Heriau (Formula Motorsport) résiste à Moritz Müller-Crepon (Heuri Rennwagen) jusqu’à l’interruption définitive de l’épreuve en raison d’un drapeau rouge à l’issue du 12e tour.

Superbe troisième du général, Xavier Benecchi (Formula Motorsport) fait coup double, puisqu’il s’impose pour sa part en Gentleman devant ses équipiers « Lebreton » et Vincent Iogna !

Tous deux respectivement 4e et 5e sous le drapeau à damier ! Ils devancent ainsi les jeunes Alexis Carmes (Lamo Racing Car), Hugo Carini (Hervé David Racing) et Arnaud Choquet (Monster Racing). Nicolas Mélin, enfin, ferme le Top-10 à bord de sa F.R. 2.0 de l’armada Formula Motorsport.

Challenge Monoplace V de V – Course 2 : Müller-Crepon la tient sa victoire !

Assidu aux avant-postes depuis le début de l’année, Moritz Müller-Crepon prend sa revanche et transforme enfin l’essai, devançant Gilles Heriau pour s’imposer sur la plus haute marche du podium.

Xavier Benecchi complète une fois encore le trio de tête et l’emporte en Gentleman devant son équipier « Lebreton » et Pietro Peccenini (TS Corse), piqué au vif ce matin et qui s’adjuge une nouvelle coupe pour sa troisième place.

A noter qu’en se hissant à la 4e place, Alexis Carmes enregistre son meilleur résultat de la saison. Il précède Laurents Hörr (Dutt Motorsport), contraint à l’abandon en première manche, et qui s’élançait depuis la voie des stands.

Challenge Monoplace V de V – Course 3 : Heriau accentue son leadership

Cette troisième et dernière confrontation tourne à l’avantage de Gilles Heriau qui, vainqueur pour la deuxième fois du meeting, réalise une très bonne opération au championnat, et ce en dépit des efforts de Moritz Müller-Crepon qui termine à 0’’9 du pilote Formula Motorsport.

Laurents Hörr conclut sa remontée en 3e position, dont il prive cette fois Xavier Benecchi qui demeure victorieux au classement Gentleman. Ce carton plein du franco-italien, comme en début de matinée, s’accompagne sur le podium de de la présence de « Lebreton » (qui devrait reprendre l’avantage sur Pietro Peccenini) et de Vincent Iogna. Soit un tir groupé de Formula Motorsport, complété par la 4e place de Michel Piroird.

source : VdeV