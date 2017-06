Raphaël Lessard termine 5e au terme d’une course riche en action

Au Anderson Speedway en Indiana

Raphaël Lessard, le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, a terminé le Redbud 400 de la série ARCA/CRA en 5e position samedi soir au Anderson Speedway en Indiana, à quelques virages prêt d’une victoire.

Ce n’est que dans les derniers moments d’une course endiablée de 400 tours très intense et durant laquelle il s’est battu pour la 1re place dès le 216e tour et ce, jusqu’à la toute fin, qu’il a dû concéder une place sur le podium.

Une bataille intense s’est dessinée lors des 3 derniers tours, où les pilotes n’ont pas hésité à se bousculer pour remporter les honneurs.

Après un accrochage avec Stephen Wallace, que Raphaël venait de dépasser, le Québécois a eu de la difficulté à reprendre le contrôle de la voiture, résultant en une glissade en 5e position et une fin de course décevante pour celui qui est resté dans le Top 3 presque toute la course.

Le calibre des pilotes en piste a été démontré par le résultat de la qualification. En effet, les trois premiers pilotes – dont Lessard – étaient à un millième de seconde l’un de l’autre.

S’élançant de la 3e position, c’est au volant de la Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio préparée par David Gilliland Racing que Lessard a effectué les 400 tours du ARCA/CRA Red Bud 400.

Menant la course par moment, et ce faisant menaçant tout au long des derniers 200 tours, c’est finalement d’une 5e position qu’il a dû se contenter alors qu’il aspirait à beaucoup mieux.

Ponctué de 15 neutralisations, Raphaël a connu beaucoup d’action en piste, tant avec des compétiteurs qu’avec des retardataires causant des incidents. Lessard y est même allé d’une visite sur le gazon à un certain point pour éviter un incident tôt dans la course.

Par contre, à chaque relance, le pilote du programme de développement Toyota (TRD) s’est toujours révélé être l’un des pilotes à battre, alors qu’il n’avait qu’un objectif: la 1re position. Il a eu plusieurs bonnes batailles en piste avec des pilotes aussi assoiffés pour la victoire que lui-même.

« Au début de l’épreuve, ça allait très bien. Je suis parti 3e et j’ai maintenu ma position. Lors des relances au début de la course, je partais toujours de la ligne intérieure, qui ne fonctionnait pas pour moi alors je suis tombé en 7e position très tôt, mais je suis vite remonté.

Nous avons employé une stratégie différente du reste du peloton en rentrant plus tard aux puits pour changement de pneus et essence. Cette stratégie a rapporté, car lorsque les autres pilotes sont entrés aux puits, j’ai mené la course longtemps, même s’ils étaient plus rapides à cause de leurs nouveaux pneus, » affirme Raphaël.

« Pendant à peu près 50 tours, j’étais 2e derrière Stephen Wallace et j’étais plus rapide que lui, mais je n’arrivais pas à le dépasser, car cette piste est très difficile en termes de dépassements. Je voulais le faire de la façon la plus propre possible alors j’attendais. Il m’a fermé la porte à plusieurs reprises, m’empêchant ainsi de passer.

Mais au moment où j’ai réussi à le dépasser, avec un ou deux tours à faire, il m’a frappé avec sa voiture et j’en ai perdu la maitrise. J’ai tenté de revenir sur lui, mais il était trop loin et j’ai perdu des positions. Par contre, avant cet incident ma voiture était très amusante à conduire, merci à toute l’équipe Gilliland Racing, mon chef d’équipe Seth Smith. Merci également à mes parents, Robert Desrosiers, FRL Express et Toyota. »

Ajout au calendrier de Raphaël Lessard

Une 20e course SLM vient d’être ajouré au calendrier 2017 de Raphaël Lessard, et il s’agit de sa prochaine course. En effet, le mercredi 12 juillet prochain, il prendra part à la 2e édition du U.S. Pro Stock / Super Late Model National Championship au Seekonk Speedway, situé à Seekonk, Massachusetts.

Ce sera une 2e course d’affilé offrant une bourse de 10 000 $ au vainqueur.

source : Torchia Communications