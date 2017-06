Blancpain GT : Bentley renoue avec la victoire au Paul-Ricard

Bentley Team M-Sport avec la Continental GT3 n°8 de Vincent Abril – Andy Soucek – Maxime Soulet remporte les 1000 km du Paul-Ricard

Cela faisait trois ans, et l’épreuve du Paul-Ricard en 2014, que Bentley Team M-Sport n’avait plus remporté de course en Blancpain GT Series Endurance Cup.

La disette s’est arrêtée cette nuit avec la victoire de l’équipe britannique et de la Continental GT3 n°8 de Vincent Abril – Andy Soucek – Maxime Soulet.

Régulièrement aux avant-postes de la course de six heures, disputée en partie en nocturne

La Bentley n°8 a profité de sa bonne stratégie dès les premières interruptions de course face à la Mercedes-AMG GT3 n°4 – Black Falcon de Buurman – Christodoulou – Stolz, partie sur une stratégie différente, pour s’emparer définitivement des commandes du classement dans la dernière heure.

La Mercedes dominatrice en qualifications devra toutefois renoncer avant l’arrivée, Luca Stolz arrivant au ralenti dans la pitlane juste après son dernier arrêt aux stands.

La Ferrari 488 GT3 n°72 – SMP Racing de Shaytar – Molina – Rigon conclut au deuxième rang et permet au clan du Cheval Cabré de monter sur le podium, malgré les problèmes rencontrés par la n°50 – AF Corse de Pier Guidi – Rugolo – Lathouras, qui a longtemps été dans le tempo pour jouer le top 3.

Après avoir redressé la barre en Sprint Cup à Zolder, Audi revient encore le podium dans le Var grâce à la très bonne prestation de la R8 LMS n°1 – Audi Sport Team WRT de René Rast (épaulé par Nico Müller et Antonio Garcia), auteur d’un dernier relais impeccable pour venir prendre le dessus sur la Mercedes-AMG GT3 n°88 – AKKA-ASP de Renger van der Zande, remplaçant au pied levé de Tristan Vautier aux côtés de Felix Serralles et Daniel Juncadella.

La GT à l’étoile de l’équipe de Jérôme Policand échoue à 3″4 du podium.

Alex Buncombe – Katsumasa Chiyo – Lucas Ordonez placent la Nissan GT-R Nismo GT3 n°23 – Team RJN Nissan dans le top 5 devant les Audi R8 n°17 – Team WRT de Leonard – Dennis – Frijns, n°75 – I.S.R de Salaquarda – Albuquerque – Schmid et n°2 – Audi Sport Team WRT de Mies – Schothorst – Vervisch.

L’Audi R8 LMS n°25 – Audi Sport Team Saintéloc de Haase – Winkelhock – Terting se hisse en neuvième position devant la Mercedes-AMG GT3 n°90 – AKKA-ASP de Marciello – Mortara – Meadows.

Dans le coup pour un podium, la Mercedes-AMG GT3 n°84 – HTP de Buhk – Perera – Eriksson a été contrainte à l’abandon à 1h30 de l’arrivée, sur problème mécanique. Les BMW M6 du ROWE Racing n’ont pas eu de réussite après avoir pointé en tête de la course, avec une crevaison pour la n°98 et des soucis techniques sur la n°99.

Après une pénalité d’une minute de stop&go pour une collision avec l’Audi R8 LMS n°5 – Team WRT, la Lamborghini Huracan GT3 n°63 – GRT des leaders du championnat Bortolotti – Caldarelli – Engelhart, conclut au 13e rang.

En Pro-Am, la victoire revient à la Lamborghini Huracan GT3 n°77 – Barwell Motorsport de Amstutz – Kodric – Kujala. Jules Gounon – Nico Bastian – Jean-Luc Beaubelique prennent la troisième place dans la catégorie avec la Mercedes-AMG GT3 n°87 – AKKA-ASP derrière l’Aston Martin n°97 – Oma Racing Team de Al-Harthy – Yoluc – Adam. La BMW M6 GT3 n°36 – Walkenhorst Motorsport de Walkenhorst – Schiwietz – Van Campenhoudt s’impose en Am Cup.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel, au Paul-Ricard (photo © DPPI / M. de Mattia)