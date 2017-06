Ricky Stenhouse Jr. favorable à une venue de la Cup en Iowa

Vainqueur à Talladega de sa première course en Monster Energy NASCAR Cup Series

Ricky Stenhouse Jr. fait partie de ceux qui souhaite l’arrivée de l’Iowa Speedway dans la division reine de la NASCAR.

Et même pourquoi pas pour la All-Star Race.

La All-Star Race se tient sur le Charlotte Motor Speedway depuis sa création 1985, à l’exception de la deuxième édition délocalisée sur l’Atlanta Motor Speedway, mais ces dernières années, fans, pilotes et journalistes s’accordent à dire qu’un changement est nécessaire pour cette course hors championnat qui récompense le vainqueur d’un chèque d’un million de dollars.

Cette année, les changements de réglementation et l’introduction d’un jeu de pneumatiques tendres, n’ont pas produit l’effet escompté, ce qui a renforcé le sentiment de changement en profondeur de cette épreuve.

À la question de savoir quelle piste devrait intégrer le calendrier de la première division nationale de la NASCAR, l’Iowa Speedway figure toujours en bonne position dans les réponses. Et pour cause, l’ovale de sept huitièmes de miles situé à Newton est devenu une étape incontournable deux deux autres division que sont la XFINITY et la Truck.

« C’est incroyable de voir à quel point l’Iowa Speedway est soutenu par les fans. C’est incroyable. J’aimerais y voir la All-Star. Cela fait longtemps que je ne suis pas retourné sur l’Iowa Speedway, mais j’en garde un excellent souvenir. » – Ricky Stenhouse Jr.

Si c’est à Talladega qu’il a remporté sa première course de Cup, le pilote de la Roush Fenway Racing a remporté son premier succès en NASCAR XFINITY Series sur l’Iowa Speedway, c’était en 2011.

Les propos de Ricky Stenhouse Jr. trouve échos chez d’autres pilotes de Cup, à commencer par le leader du classement général, Kyle Larson.

« J’aimerais ça plus que Charlotte, c’est certain. Je signerais pour ça. » – Kyle Larson

Cette semaine, XFINITY et Truck sont sur l’Iowa Speedway, l’occasion de faire changer les instances d’avis ? Pas sûr que cela soit suffisant à moins que Jimmy Small, le président de de l’ovale trouve les mots nécessaires en vue de la saison 2019, puisque le calendrier 2018 des séries nationales est déjà établi.

« Nous voulons ce que les fans veulent. Je crois que si la NASCAR veut faire un changement, nous serons immédiatement pris s’ils veulent une nouvelle piste. Pourquoi ne feraient-ils pas cela sur un short track et sur une nouvelle piste ? » – Jimmy Small

source: us-racing.com