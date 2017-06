Hamilton signe la pole à Bakou

Il devance Bottas et les Ferrari, Lance Stroll sera en 8ième place au départ

C’est sous une température ambiante de 26° que commence la séance qualificative du Grand Prix d’Azerbaïdjan, huitième manche du championnat 2017 de F1.

Rappelons que Carlos Sainz a droit à une pénalité de trois places sur la grille pour son erreur au départ du précèdent Grand Prix. Quant à Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne, ils ont respectivement droit à 40 et 30 places de pénalité. Rien que ça !

Chez Renault, il n’y aura qu’une seule voiture en piste cet après-midi – celle de Nico Hulkenberg – car la voiture de Jolyon Palmer n’a pas pu être réparée à temps après avoir partiellement brulé ce matin.

Q1 – 18 minutes

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et c’est Stroll qui signe le premier chrono de référence en 1’44″944.

Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement : Verstappen (1’43″750), Perez (1’43″449), Raikkonen (1’43″418), Verstappen (1’42″860) et Hamilton (1’42″384 et 1’41″983).

Il y a plusieurs petites sorties de piste, plusieurs contacts avec les murs, mais sans casse.

Les cinq pilotes éliminés sont : Palmer, Vandoorne, Ericsson, Grosjean et Alonso.

Q2 – 15 minutes

Ils ne sont plus que 15 à espérer passer en Q3. Les pilotes se relancent dès l’ouverture de la piste et c’est Massa qui prend la tête en 1’43″739.

Deux autres pilotes vont lui succéder en tête du classement : Raikkonen (1’42″114) et Hamilton (1’41″992, 1’41″275). Le Britannique a creusé un écart considérable sur son dauphin qui n’est autre que son équipier Valtteri Bottas (1’42″032)

A noter que depuis le début de la qualification, Felipe Massa est en vrac un peu partout sur le circuit. Il est sorti plusieurs fois des limites du tracé et il a touché quelques fois le mur, mais sans que cela le refroidisse le moins du monde.

Plusieurs pilotes améliorent en cette fin de Q2, mais personne ne parviendra à menacer Lewis Hamilton et son chrono incroyable. C’est finalement Valtteri Bottas qui prend la deuxième place, mais à près de 3 dixièmes de la Mercedes de son équipier.

Les cinq pilotes éliminés sont : Hulkenberg, Wehrlein, Magnussen, Kvyat et Sainz.

Q3 – 12 minutes

La bataille finale pour la pole position a commencé, mais on voit mal comment celle-ci pourrait échapper à l’un des pilotes de l’équipe Mercedes.

C’est Valtteri Bottas qui prend l’avantage en 1’41″274 bien qu’il ait touché un mur avec sa roue arrière droite. Sa Mercedes ne semble pas en avoir trop souffert. Lewis Hamilton prend la deuxième place en 1’41″428, mais lui aussi a fait une petite faute. Quant à Vettel, cinquième à l’issue de la première tentative contre le chrono, il est tout simplement parti en tête-à-queue.

Lewis Hamilton se plaint de vibrations et son équipe lui demande de rentrer pour changer ses pneus, mais le Britannique refuse. Quelques instants plus tard, Daniel Ricciardo s’arrête en piste et la direction de course sort le drapeau rouge.

Daniel Ricciardo a touché le mur avec sa roue arrière gauche. Perez a aussi touché, mais sans dommage pour sa monoplace.

L’évacuation de la monoplace de Daniel Ricciardo prend un temps fou et on se met à espérer que cela ne se reproduise pas plusieurs fois demain en course.

La séance est relancée et il reste 3’33″ avant le drapeau à damier. Les Mercedes s’élancent pour un dernier duel et c’est Lewis Hamilton qui en sort gagnant en bouclant son tour en 1’40″593. Valtteri Bottas est à une demi-seconde ! Les Ferrari se placent sur la deuxième ligne, Raikkonen devant Vettel.

Résultat:

.

Pos. Pilote Equipe Temps Q1 Temps Q2 Temps Q3 01 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:41.983 1:41.275 1:40.593 02 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:43.026 1:41.502 1:41.027 03 Kimi Raikkonen Ferrari 1:42.678 1:42.114 1:41.693 04 Sebastian Vettel Ferrari 1:42.952 1:41.911 1:41.841 05 Max Verstappen Red Bull Tag Heuer 1:42.544 1:41.961 1:41.879 06 Sergio Perez Force India Mercedes 1:43.162 1:42.467 1:42.111 07 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:43.051 1:42.751 1:42.186 08 Lance Stroll Williams Mercedes 1:43.613 1:42.284 1:42.753 09 Felipe Massa Williams Mercedes 1:43.165 1:42.735 1:42.798 10 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer 1:42.857 1:42.215 1:43.414 — —————- ————— ———- ———- ———- 11 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1:42.927 1:43.186 12 Carlos Sainz Toro Rosso Renault 1:43.489 1:43.347 13 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:44.029 1:43.796 14 Nico Hulkenberg Renault F1 1:43.930 1:44.267 15 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:44.317 1:44.603 — —————- ————— ———- ———- ———- 16 Fernando Alonso McLaren Honda 1:44.334 17 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:44.468 18 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:44.795 19 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:45.030 20 Jolyon Palmer Renault F1 – :—.—

source: nextgen-auto.com